Orquesta Universal llenará de música al Melico Salazar durante todo el año

La Orquesta Universal está lista para, a partir de este mes de abril, poner su marca musical en la programación 2024 del teatro Popular Melico Salazar.

El proyecto involucra a más de 50 músicos bajo la batuta de Alejandro Gutiérrez, director artístico de la Orquesta Profesional de la Universidad de Costa Rica.

La temporada comenzará con Los tenores filarmónicos, espectáculo a cargo de los cantantes nacionales Joaquín Yglesias, Rodolfo González y Arnoldo Castillo.

Este show se realizará el 26 y 27 de abril, a las 8 p. m., y los boletos se pueden adquirir en el sitio web eticket.cr.

Posteriormente, la orquesta interpretará éxitos de agrupaciones como The Beatles, Queen y Pink Floyd en Lo mejor del rock británico, que se llevará a cabo el 25 de mayo. El 29 de junio, por su parte, será el turno de los hits de David Bisbal y Alejandro Sanz con el concierto Grandes de España.

Para el mes de agosto, la Orquesta Universal rendirá tributo al cantautor argentino Jairo con el show Jairo Filarmónico, los días 17 y 18 de agosto. Un mes después, el 21 de setiembre, tocarán junto al grupo Malpaís para celebrar el 25 aniversario de la banda costarricense.

'Los Tenores' serán los encargados de abrir la temporada de la Orquesta Universal, que ofrecerá un variado repertorio de conciertos para distintos públicos. Foto: Cortesía Los Tenores (Cortesía)

El 27 de octubre, la agrupación filarmónica se llenará de sabor en Gigantes de la salsa, con los clásicos que inmortalizaron las voces de Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, entre otros grandes nombres de la música tropical.

El abrumador éxito en los últimos años de artistas como Christian Nodal o bandas como Grupo Frontera, también tendrá su espacio en formato orquestal con el concierto Regional mexicano, el próximo 16 de noviembre.

El día 30 de ese mismo mes, la Orquesta Universal presentará Sinatra and friends forever con lo mejor del intérprete de New York, New York. Mientras que el repertorio de estrellas mundiales de la talla de Michael Jackson, Taylor Swift y Bruno Mars sonará en el espectáculo Reyes del pop, el 6 de diciembre.

Como cierre del año, la Orquesta Universal ofrecerá el concierto Fantasía filarmónica, con las bandas sonoras de sagas como Star Wars y Harry Potter, así como icónicas canciones de películas de Disney y Pixar.