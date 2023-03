Mujer aparenta ser hombre en las noches para ‘sentirse segura’ en España

Marina, una joven tiktoker de España, subió un video donde explicó su método de supervivencia: usar una barba falsa. En uno de los registros mostró los implementos para camuflarse que usa en las noches y las razones por las que lo hace.

La joven afirmó que se siente más segura cuando lleva consigo la barba, pues en momentos de peligro la saca de su bolso y se la pone para evitar cualquier riesgo que pueda afectar su vida.

“Para los que no sabéis el porqué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso. Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, expresó Marina en uno de sus videos.

La joven, sin ningún temor, decidió ponerse la barba para mostrarle a sus seguidores y a los usuarios de esta plataforma como luce a la hora de hacer esta pequeña transformación y aseguró que ninguna persona se le acerca cuando tiene estos implementos puestos.

“Tu me ves así por la calle y tu no te acercas, doy bastante miedo, ademas que estoy muy sexy” dijo la joven española a manera de broma. Dejando al descubierto su curiosa forma de protegerse en las noches.

Esta publicación que fue subida el pasado 29 de enero, ya cuenta con 855.000 reproducciones y más de 107.000 me gusta con comentarios positivos de muchas mujeres, quienes consideran que es un gran método de distracción y de defensa para poder hacerle frente a la violencia de género.

No obstante, se mostró muy triste al recurrir a estos métodos para que no les ocurra nada. “Buena idea, pero ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas”. “Es buenísimo nunca lo habría imaginado”. “Ahh, tía, es muy buena idea, me pienso comprar una y hacer lo mismo que tú”, son algunos de los comentarios más destacados de la publicación de la mujer.

