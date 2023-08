Muere Ricardo Vargas González, fundador del Sistema Nacional de Educación Musical

El músico costarricense, Ricardo Vargas González, falleció este jueves 10 de agosto.

La noticia fue confirmada por medio de las redes sociales del Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

El maestro Ricardo Vargas fue un gran impulsor de la música costarricense, prueba de ello es que trabajó intensamente en la creación del Sinem, el cual funciona desde el 31 de mayo del 2007. Además, fue su primer director.

Ricardo Vargas González fue, sin duda, una pieza clave para los sueños artísticos de muchos niños y jóvenes alrededor del país. (MCJ)

El gran anhelo de Vargas era, precisamente, la creación y el desarrollo de escuelas de música, programas de orquesta y programas especiales de promoción artística en todos los rincones de Costa Rica.

“La idea es crecer; soñamos que, a futuro, por lo menos cada cantón del país tenga su programa Sinem”, afirmó durante una entrevista con el MCJ, en el 2022.

Y es que el artista solía decir que el Sinem era “un proyecto de vida”.

“Me tocó en gracia recibirlo, formarlo; no es tampoco que estoy obsesionado por el Sinem, ni mucho menos, pero es un asunto que me encanta; así como me encanta la educación. Fui profesor universitario por muchos años, también a nivel de primaria y secundaria, y en realidad, lo que veo en el Sinem es la posibilidad que tiene el arte que yo practico, que es la música; la posibilidad que tiene la música de devolverle a la población formas de crecimiento personal”, decía al MCJ.

“Les diría a todos los niños, niñas y jóvenes de Costa Rica que hagan arte; no solamente música. Que se acerquen al... Posted by Ministerio de Cultura y Juventud Costa Rica on Friday, August 11, 2023

Vargas forjó una larga carrera en el ámbito musical y cultural del país. Además de dirigir y fundar el Sinem, el trompetista fue director general de Bandas, director del Centro Nacional de la Música (CNM) y director del Instituto Nacional de Música (INM).

Obtuvo un máster en Música con énfasis en Dirección Orquestal, así como un máster en Música con énfasis en Ejecución en la Northwestern University, en Illinois, Estados Unidos. También cuenta con un bachillerato en Música, de la University of Louisville, Kentucky.

A lo largo de su carrera fue miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. Además, fuera del país, formó parte de la Orquesta Sinfónica de la UAG, en Guadalajara, México; y fue solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador.

También tocó en países como Argentina, España y Estados Unidos.