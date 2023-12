Muere Marcelle Taylor, ciudadana de honor y exdiputada limonense

Marcelle Taylor Brown, reconocida profesora de Español, exdiputada limonense y Ciudadana de Honor, falleció este jueves 14 de diciembre, a los 90 años, confirmó su hija Elizabeth Gayle.

“Hoy, (jueves 14 de diciembre) alrededor de las 7p. m., el cuerpo de mi madre se complicó. Era una mujer que casi alcanzaba los 91 años, los cumpliría el próximo 3 de enero. Sin embargo, ella estaba preparada para irse a la casa del Señor.

“Siempre sirvió a los demás, como ustedes saben, y tuvo mucha paz. Así es el cuerpo humano, especialmente cuando se llega a una edad tan avanzada. Ella fue sobreviviente de dos cánceres, entre otras situaciones”, dijo su hija Elizabeth Gayle a La Nación.

Rodolfo Martín, periodista y cercano a la familia, declaró, ante consulta de La Nación, que su fallecimiento se dio a causa de un problema de salud que enfrentó desde hace unos días.

“Ella, la tarde del lunes 11 de diciembre, sufrió un quebranto de salud. La llevaron al Hospital Tony Facio, y ese quebranto, propio de la edad, al parecer, le provocó un derrame que afectó su habla, entre otras complicaciones”, indicó Martín.

Justo hace casi cuatro meses, el 23 de agosto, la Asamblea Legislativa le había concedido la Ciudadanía de Honor, una distinción que se otorga a quienes han prestado servicios notables a la República. El acuerdo lo habían aprobado los diputados, en febrero, por 45 votos.

“La amplia experiencia de Marcelle Taylor Brown en temas educativos, como sus amplios aportes a la educación limonense, sus esfuerzos para resolver problemas comunales y su trayectoria política la hacen merecedora una Ciudadanía de honor”, explicó el documento que justificó la declaratoria.

Al recibir la distinción, el 23 de agosto, Taylor aprovechó para pedirle al Gobierno y a la Asamblea Legislativa dar prioridad a la provincia de Limón.

“Es fundamental que vuelvan los ojos hacia Limón con leyes que promuevan una mejor convivencia para los limonenses. Nos encontramos en una situación difícil en el ámbito laboral, con familias que se han visto en la calle con sus hijos. Literalmente, no estamos inventando que hoy si almuerzan es porque no han desayunado y no hay nada más que hacer, que han tenido que retirar a sus hijos de las instituciones educativas.

“Por eso, ruego a Dios y luego a las distinguidas señoras y señores diputados de esta Asamblea Legislativa y al Gobierno de Costa Rica y los gobiernos siguientes que vuelvan sus ojos hacia mi Limón con proyectos que lleguen a reactivar la economía y traer esa calidad”, afirmó.

El 23 de agosto, Marcelle Taylor recibió la distinción como Ciudadana de Honor, que le confirió la Asamblea Legislativa. Foto: Mayela López

Marcelle Taylor, una ciudadana ejemplar de Limón

Defensora de la identidad afrocostarricense

Marcelle Taylor Brown nació en Limón el 3 de enero de 1933.

Además de ser educadora, con amplia trayectoria en el Colegio Diurno de Limón, se destacó como una lideresa cultural en su provincia natal, pero más allá de eso también por su lucha y la defensa del legado afrocostarricense en todo el país.

En el 2017 ingresó a la Galería de las Mujeres por su contribución a la defensa, rescate y fortalecimiento de la cultura afrocaribeña del país y por sus luchas a favor de la inclusión de las mujeres y las niñas limonenses en la educación, la cultura, el deporte y la política, informó el Instituto Nacional de las Mujeres en su sitio web.

Taylor trabajó como docente durante 33 años, entre ellos, en el Colegio Diurno de Limón. Además, hizo carrera política y fue la primera mujer negra que encabezó una papeleta del Partido Unidad Social Cristiana, que la llevó a ser electa como diputada entre 1986 y 1990.

En 1980, los profesores Marcelle Taylor y Derber Gayle preparaban la agenda de actividades para octubre en Limón. Foto: Archivo La Nación.

Después de pensionarse como educadora, se dedicó de lleno al rescate de la cultura afrodescendiente.

El trabajo de Taylor se destacó en la defensa de la cultura, la gastronomía, la herencia y la música afro para recordarles a los costarricenses que nuestras raíces negras son parte de nuestra idiosincrasia.