“Son clases one on one enfocadas en la técnica vocal especializada para teatro musical y canto popular. Son sesiones que funcionan como un acompañamiento en la preparación de material musical o de repertorio, para el que esté interesado en reforzar su trabajo vocal a vísperas de algún proyecto personal, audición o grabación de un disco, o simplemente para el que tenga curiosidad de aprender a cantar”, explica.