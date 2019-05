Después un tipo que creí que me iba a salvar me llevó a un callejón donde un soldado israelí disparó y casi nos mata, tiró pero la bala no nos dio. Luego el tipo del callejón me entregó a tres tipos y ahí entendí que sí me iban a matar, solamente que con cuchillos y me escapé. En un flash de momento mientras me movían, me soltaron dos, uno me tenía detrás de la mezquita, sabía que si iba con ellos ahí me iban a matar, lo supe por la forma en la que me miraban. Cuando te van a matar lo sabes, está en los ojos.