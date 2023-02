‘Jesucristo Superestrella’: Elenco ensaya hasta siete horas diarias para dar show al mejor estilo Broadway

Ensayos de hasta siete horas, de martes a domingo, son parte del trabajo que más de 40 artistas -entre cantantes y bailarines costarricenses- están realizando desde finales de enero para dar un espectáculo de primer nivel en Jesucristo Superestrella, el afamado musical.

Esta es una ópera rock que originalmente se estrenó en Broadway, en 1971, y que le ha dado la vuelta al mundo con diferentes adaptaciones y traducciones a otros idiomas, tanto en la televisión como en el cine. Finalmente la adaptación costarricense debutará en el Teatro Popular Melico Salazar, el próximo jueves 2 de marzo, por lo que los ensayos han sido intensos pero satisfactorios.

“Es un proceso acelerado para Costa Rica, pero es un proceso normal para otros lugares. En Broadway, por ejemplo, se montan musicales en cinco o seis semanas... y quisimos a hacerlo de esa forma y presionar para profesionalizar cada vez más la industria. Entonces muchos de los guiones, las canciones, se enviaron desde el año pasado para que se las aprendieran y llegaran más preparados”, explica Adrián Castro Baeza, director del montaje.

La artista Isabel Guzmán es la preparadora vocal del montaje. En la foto aparece Davis Nuñez, quien da vida a Pedro. (JOHN DURAN)

Castro considera que el talento que existe en el país es el que ha permitido trabajar a este ritmo; eso sí, asegura que hace cuatro años este tipo de producción no se hubiera podido trabajar de la misma manera, pues el teatro musical apenas daba sus primeros pasos en Costa Rica.

“Nosotros empezamos haciendo musicales cuando todo mundo nos decía que era imposible. O sea, literalmente cuando comenzamos a preparar el primer musical (West Side Story), en el 2017, nos decían: ‘es imposible’, ‘no hagan eso’, ‘no tiene sentido’; y luego con Chicago, en el 2018, la gente dijo: ‘bueno, tal vez sí se puede’”, afirmó.

Para el artista, este es un momento muy importante para el teatro musical, pues se están haciendo grandes esfuerzos para presentar shows de gran nivel y se buscan minuciosamente los artistas para dar espectáculos que convenzan al público.

En este caso, Jesucristo Superestrella es protagonizado por el cantante nacional Mario Maisonnave, como Jesús; mientras que Ed Quesada interpretará a Judas y la bailarina Jimena Muñoz será María Magdalena. Además, Jorge Chicas interpretará al rey Herodes; Davis Nuñez a Pedro; Erick Córdoba dará vida a Poncio Pilato; Gabriel Morera será Caifás, y Johnny Howell encarna a Anás.

El cantante Mario Maisonnave es el protagonista de la obra. Él dará vida a Jesús en el montaje. (JOHN DURAN)

“La gente muchas veces se queja de que no hay qué hacer, qué ver, que en Costa Rica no hay ciertas cosas y nosotros estamos empujando para que la gente pueda ver espectáculos de Broadway en Costa Rica. Eso es lo que queremos, ni más, ni menos, estamos buscando esa excelencia. Y yo le digo a la gente que la única forma de que sigan existiendo estas producciones es que la gente vaya; porque un productor no se va a arriesgar si la gente no va. En resumen, no se le puede pagar al artista si la gente no va”, expresó Castro.

Nuevos talentos Copiado!

Jesucristo Superestrella es producida por Luciérnaga Producciones, conocida por adaptar anteriormente icónicas obras de teatro musical como West Side Story y Chicago.

‘Jesucristo Superstar’: este es el elenco de la versión tica del afamado musical

De acuerdo con la actriz, cantante y bailarina Silvia Baltodano, Jesucristo Superestrella es la obra con la que la productora regresa a las tablas tras la pandemia y decidieron que fuera así dada la importancia que tiene este musical a nivel internacional.

“Este es uno de esos títulos que uno dice: ‘en algún momento’; pero es un gran reto porque es una producción cantada de principio a fin y que a nivel de despliegue técnico, iluminación y escenografía es compleja.

“Sin embargo, decidimos asumir el reto y ha sido muy bonito llevarlo a cabo porque por la pandemia algunos proyectos se nos cayeron y no habíamos podido retomar con algo así de grande. Para nosotros es importante que cada espectáculo sea mejor que el anterior y más que ha pasado tanto tiempo”, detalla Baltodano.

Los ensayos para la puesta en escena 'Jesucristo Superestrella' comenzaron de forma intensa desde finales de enero. (JOHN DURAN)

La también jueza de Dancing With The Stars es dueña de esta productora y hasta ahora siempre había sido la protagonista de las puestas en escena de la compañía.

No obstante, este 2023, decidió dar un paso al lado y darle la oportunidad a nuevos talentos, quienes además la sorprendieron durante las audiciones del musical.

“Luciérnaga surgió como esa necesidad mía de poner musicales en escena y poder estar yo en escena, pero la productora se ha ido convirtiendo en un espacio para que otros artistas también puedan hacer musicales que solo se hacen en Broadway. Entonces, decidí que en este momento de mi vida no era el momento para asumir yo ese reto de interpretar, en este caso, a María Magdalena”, añade.

En esta ocasión Baltodano, quien es conocida precisamente por su trayectoria en el teatro musical en el extranjero, decidió asumir la producción ejecutiva de la ópera rock.

Las entradas para este espectáculo cuestan ¢19.000 en galería, ¢25.000 en el tercer piso, ¢31.000 en el segundo piso, ¢36.000 en luneta general, ¢41.000 luneta preferencial y ¢48.000 en luneta VIP. Los boletos se encuentran a la venta a través del sitio web boleteria.teatromelico.go.cr, así como en la boletería del teatro.

La temporada de Jesucristo Superestrella se extiende del 2 al 10 de marzo con funciones los jueves y viernes a las 8 p. m., los sábados a las 3 y 8 p. m. y domingo a las 5 p. m.