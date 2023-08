Jaime Bayly en la Feria del Libro: ‘En ningún lugar vas a estar bien con todos’

En una pequeña sala de prensa en el Centro de Eventos Pedregal, una escena pintoresca se desarrolló mientras entrevistaba al escritor y periodista peruano Jaime Bayly, invitado especial a la Feria Internacional del Libro de Costa Rica.

Jaime Bayly es un rostro muy conocido en televisión. Vive en Miami, Estados Unidos, ciudad que considera "una provincia latina más". Foto: GDA

La conversación con La Nación pronto se convirtió en un evento inesperado cuando la noticia de su presencia se propagó rápidamente entre los asistentes a la feria. En cuestión de minutos, una treintena de personas se aglomeró para saludar, pedir fotos o simplemente atestiguar la presencia del sudamericano.

Entre el revuelo de los fanáticos emocionados, Bayly compartió sus reflexiones sobre el papel de un escritor en la actualidad. Con una sonrisa, señaló que la noción de “genialidad” ha evolucionado —lo dice como un guiño a su reciente libro Los genios— y que los grandes escritores ya no son solo aquellos que escriben libros, sino también todos los que crean guiones para series de televisión aclamadas, citando como ejemplo Breaking Bad.

“Estamos en una era digital, donde en una feria del libro hablamos sobre influencers, personalidades de otros medios... El mundo está cambiando. Que nosotros tengamos esta conversación refleja cómo el mundo literario se ha expandido más allá de los confines tradicionales”, expresó.

Distintos ángulos Copiado!

Jaime Bayly tiene 54 años. Nació en Lima, pero desde la época de Fujimori huyó de su país. Foto: Cortesía FIL

Bayly contó que estaba muy feliz de visitar en Costa Rica (solo estuvo en el país durante el primer fin de semana del evento). Asegura que se encontró muchos fanáticos de su trabajo. “Es un país al que quiero mucho”, dice.

Sin embargo, conviene decir también que, cuando se supo de su llegada, no todos vieron con buenos ojos su visita, en especial porque fue anunciado como el invitado principal de la feria.

La organización del evento asegura que Bayly convocó a más de 600 personas a su firma de libros en uno de los salones de Pedregal. Foto: Cortesía FIL

Fue en julio cuando la Cámara Costarricense del Libro, organizadora del evento, oficializó la participación del peruano. El anuncio causó extrañeza entre algunos internautas, acostumbrados a que en este encuentro se anuncien como invitados a escritores premiados y publicados por grandes editoriales, como sucedió en el pasado con el fallecido José Saramago, los nicaragüenses Gioconda Belli y Sergio Ramírez, el estadounidense Jon Lee Anderson, el mexicano Juan Villoro o el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, por citar algunos ejemplos. De hecho, el año anterior, el protagonista fue Ray Loriga, Premio Alfaguara de Novela.

Además de escribir libros desde comienzos de los 2000, el peruano se ha dado a conocer por su labor como periodista, pues tiene un programa de televisión titulado Bayly, el cual graba desde Miami, donde radica desde hace una década.

En su natal Perú, Bayly ha sido una voz política muy activa mostrando su apoyo u oposición a candidatos presidenciales; incluso, había expresado una vez su intención de convertirse en presidente de su país.

Jaime Bayly conversa con el periodista Jorge Mora en el marco de la Feria del Libro. Anteriormente, el peruano vino en 1999 a una firma de libros. Foto: Cortesía oficina de prensa FIL

Desde su posición como comunicador, Bayly ha aprovechado el micrófono para expresar su oposición contra el trabajo de mandatarios como el venezolano Nicolás Maduro y ha criticado directamente muchas de las decisiones del estadounidense Donald Trump.

En respuesta a las críticas que rodearon su visita, Bayly demostró una actitud serena y desapegada. “En ningún lugar vas a estar bien con todos. Inclusive hasta en las mismas familias, siempre habrá algún pariente al que uno no le caiga bien. Eso es normal y si yo deseara que todo el mundo me amara, eso significaría que yo soy una persona autoritaria. Entiendo que no puedo caerle bien a todos, pero lo tomo con mucha calma”, manifestó.

De hecho, al conversar al respecto, recordó un episodio que le sucedió con una televisora local. “Yo (a un canal nacional) le había regalado mi programa para que lo transmitieran. Fue un regalo porque quería poder llegar a hablarle a los costarricenses. Al tiempo, me quitaron de la programación. Cuando uno recibe esos portazos se asombra, pero uno tiene que tener serenidad y seguir adelante”, contó.

Jaime Bayly es un orador talentoso, que capta la atención de sus públicos. Lleva más de veinte años dedicado a la televisión y a la escritura. Foto: Cortesía FIL

El peruano dijo, más bien, que estos encuentros culturales deben favorecer un ambiente de cordialidad, pues son una oportunidad para compartir con personas que tienen todo tipo de gustos e intereses.

Sobre los comentarios negativos hacia Bayly, la Cámara del Libro aseguró que como organización no han recibido ningún mensaje en contra del peruano. Alexandra Meléndez, presidenta de la Cámara, más bien afirmó estar satisfecha con su visita pues la charla de presentación del libro Los genios contó con más de 600 personas, lo cual la ubica como una de las más apetecidas.

Al término de la conversación, Jaime Bayly también compartió recomendaciones literarias. En primer lugar, recomendó su propio libro Los genios, en el cual narra libremente la relación de amistad que existió entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, antes del puñetazo que el peruano le dio al colombiano.

“(Este libro) ha sido mi trabajo más ambicioso y quisiera que todo el mundo lo pudiera leer”, aseguró.

Ante la consulta de otras recomendaciones más allá de su obra, Bayly situó a tres de sus favoritos: los ya mencionados Vargas Llosa, García Márquez y agregó a Jorge Luis Borges. “Estos autores han dejado una huella en el mundo literario y serían mis recomendaciones infaltables. Lo importante es que la gente disfrute leer, más allá de lo que yo diga”, finalizó.