Henrietta, así te cantan Los Ajenos, Marfil, Son de Tikizia y Malpaís

La producción de 'Henrietta, el musical' es del Teatro Espressivo. (Pablo Murillo/Cortesía Teatro Espressivo)

Henrietta, el musical, la obra que contará la historia de Henrietta Boggs (primera dama de la República, esposa de José Figueres Ferrer), su aporte a la sociedad costarricense y sus luchas; llegará al escenario del Teatro Nacional a partir del 25 de setiembre.

La obra de teatro musical cuenta con la participación de varios artistas costarricenses que desde la danza, el teatro y la música rendirán un homenaje al papel que jugó Boggs en nuestro país. La obra fue escrita por la dramaturga Denise Duncan y es una producción del Teatro Espressivo, bajo la dirección escénica de Luis Carlos Vásquez y la dirección coreográfica de María Amalia Pendones.

“La apasionante obra cuenta los acontecimientos históricos de la década de los 40 como nunca antes, desde la mirada de Henrietta Boggs, una joven estadounidense que llegó a nuestro país y que por cosas del destino se convirtió en Primera Dama en 1949. La vida de Boggs servirá para narrar logros de los que fue testigo e influencia, como el voto a la mujer y los afrocaribeños, así como para tratar temas medulares de la idiosincrasia costarricense, como la búsqueda de acuerdos en pos del bien común y el respeto a la democracia”, explica la producción en un comunicado de prensa.

La música será una guía en la puesta en escena para narrar, desde las notas y el canto, la labor de doña Henrietta. Para este trabajo, el productor musical es el compositor, arreglista y cantautor Bernardo Quesada, quien de la mano de Jaime Gamboa (Malpaís) y otros artistas nacionales ejecutan la partitura musical.

En total son cinco obras originales de música las que se presentarán en el espectáculo. Cuatro de ellas ya se pueden disfrutar en plataformas digitales como YouTube, y la última se estrenará la próxima semana.

De acuerdo con Quesada, la intención de que fueran músicos criollos los intérpretes de los temas obedeció al interés de darle una mayor identificación patria a la obra.

“Hicimos una lista de artistas que anhelamos involucrar en el proyecto. Quisimos combinar artistas de mucho peso que ya son eméritos costarricenses como lo es Marfil, con otros más jóvenes y emergentes, pero que ya tienen reconocimiento”, explicó Quesada.

Las letras de las canciones son originales de Jaime Gamboa, la música es de Quesada. Los artistas que participaron en las grabaciones son Los Ajenos, Marfil, Éditus, The Three of Us, Ana María Roldán, Berg Ensemble, Son de Tikizia y Malpaís.

En total son 12 músicos y 24 actores y bailarines quienes interpretarán a cerca de 50 personajes en esta obra.

La música como vehículo narrativo

Polca, jazz, salsa, guagancó, bolero, tango y hasta swing criollo: todos estos géneros se podrán escuchar en la obra musical.

“El equipo comenzó con la primera piedra que es el texto de Denise, las siguientes piedras las pusimos Jaime y yo. En el proceso creativo él me mandaba una propuesta de canción, yo devolvía una contrapropuesta y armábamos la canción. Llevo por lo menos 10 meses escribiendo música, es una partitura de 480 páginas”, recordó Quesada.

Welcome to Costa Rica es el tema que interpretan Los Ajenos y Marfil en colaboración. Esta pieza responde a un momento del inicio de la obra, un pasaje atemporal en el cual se le ubica al espectador en una expectativa y en una realidad, según explicó Quesada.

Canción del adiós es interpretada por Ana María Roldán junto a Éditus y está más orientada al final de la obra.

Nuestra democracia, a cargo de Son de Tikizia, se estrenó esta semana patria para aprovechar la celebración del Bicentenario. Sobre esta canción en específico, el compositor afirmó que tiene una letra muy aguda y realista sobre la celebración de lo que como costarricenses tenemos, pero también es una llamada de atención a cuidar el valor cívico.

Los Ajenos y Marfil trabajaron en colaboración por primera vez en sus carreras. Ellos interpretan el tema 'Welcome to Costa Rica'. (Captura de pantalla)

La pieza Grietas es interpretada por la agrupación femenina The Three of Us, en compañía de Berg Ensemble (un ensamble de cuerdas con músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional).

Por último, el tema Canción de la abolición hará un pasaje por la decisión de Costa Rica de abolir el ejército. Esta pieza está a cargo de Malpaís.

Entradas y detalles

Henrietta, el musical estará en cartelera del 25 de setiembre al 10 de octubre en el Teatro Nacional.

Las entradas ya están a la venta en la página web www.henriettaelmusical.com. Los precios son ¢35.000 en luneta, ¢37.000 en butaca, ¢24.000 en palco platea, ¢26.000 en palco, ¢15.000 en galería central y ¢10.000 en galería lateral, con impuestos y cargo por servicios incluidos.

Como parte de los protocolos de salud, en el Teatro Nacional solo se permitirá un 50% de aforo para cada función. Esto significa que solamente 350 personas (en burbujas sociales) podrán asistir al recinto en cada horario.

Las presentaciones se realizarán el sábado 25 (7 p. m.) y domingo 26 de setiembre (6 p. m.), así como el viernes 1. ° de octubre (7 p. m.), sábado 2 (11 a. m. y 7 p. m.), domingo 3 (11 a. m. y 6 p. m.), viernes 8 (7 p. m.), sábado 9 (11 a. m.y 7 p. m.) y domingo 10 de octubre (11 a. m. y 6 p. m.).