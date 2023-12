Falleció Rafael Ángel ‘Felo’ García, pintor y arquitecto costarricense, a los 95 años

Rafael Ángel Felo García, reconocido como uno de los artistas plásticos más relevantes de Costa Rica, falleció este sábado 2 de diciembre, confirmaron allegados. Don Felo, quien en el 2009 recibió el Premio Nacional de Cultura Magón por su carrera como pintor, arquitecto y promotor cultural, murió a los 95 años.

Su deceso se da 10 días después de la muerte de su esposa María Eugenia Sáenz Monge, quien falleció el 22 de noviembre. A la pareja le sobreviven cinco hijos: Anabelle, Rafael Alberto, María Gabriela, Marco Antonio y Laura.

Felo García murió en su casa de habitación, en barrio Escalante, San José.

“Siempre he sido un soñador y sigo soñando. Me ha tocado participar en muchas acciones que por primera vez se hacían en nuestro medio; siempre defendí con peleas fuertes mis principios”, dijo García cuando se enteró de que había obtenido el prestigioso Magón.

De acuerdo con el jurado de dicho reconocimiento, las abstracciones de García lo llevaron rápidamente a gozar de una estimación y admiración generales, pues su trabajo estaba inspirado en realidades existentes que el artista negaba a reproducir fielmente, prefiriendo crear sobre ellas.

En el fallo del Premio Nacional se afirmó que García, como parte del Grupo Ocho, colectivo artístico que fundó en 1961, contribuyó a establecer el arte abstracto en nuestro país.

Rafael Ángel "Felo" García sintió una pasión muy fuerte por el arte desde muy pequeño. El artista había contado que pintaba en las paredes de su casa cuando era niño. (Jorge Navarro Trejos)

Esa exposición causó gran debate en la época, pues, aunque había precursores, el país no estaba acostumbrado a exposiciones que integraran las pinturas abstractas, la pintura matérica y otras innovaciones que llegaban con décadas de atraso. Ya el mismo García había realizado una exposición notable en esa línea en 1958, en el Museo Nacional. Con el paso de los años, Felo siguió siendo uno de los más conocidos y apreciados artistas del país.

Además de aquellos trabajos con que contribuyó a sacudir la escena artística costarricense, García también se destacó por sus obras sobre tugurios, que le valieron un amplio reconocimiento más allá del circuito del arte, pues son imágenes que han circulado ampliamente por el país, en prensa, televisión y otros medios.

Esta serie –que se volvió una veta enorme– la presentó a partir de los inicios de los años 70 en el Banco Central, entre otros espacios.

La “estética del tugurio”, como lo llaman los historiadores del arte, deja una profunda huella en las últimas décadas al mostrarnos otro tipo de paisaje, el urbano, y desde otra perspectiva. Según ha dicho la curadora Ileana Alvarado, es una obra que genera “una crítica social en un paisaje urbano que, no obstante el caos de los tugurios en la realidad, era armónico en la representación”.

Después de los 70, las obras de Felo García empiezan a incorporar policromía muy vívida en sus composiciones de tugurios. Archivo: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

La inspiración para ese tema de los tugurios le llegó después de sus estadías en lugares de gran dureza social como Medellín y Cali, en Colombia, pero también por su trabajo reflexionando sobre vivienda social cuando dirigió la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica.

Don Felo fue uno de los promotores de la creación de esa escuela junto con figuras como Jorge Bertheau y Édgar Brenes; García fue el primer director de la Escuela de Arquitectura (1971-1979).

Siempre fue un artista que no soportaba quedarse de brazos cruzados, para él había que inmiscuirse. “Quedarse periférico debe ser terrible, uno debe meterse, sentir y amar para poder disfrutar de la vida. De hecho, yo dejo jirones de mí en cada obra”, confió en una conversación con La Nación en 1998.

Eso significaba también promover el cambio. Fue así como terminó en 1963 como el primer jefe de la recién creada Dirección de Artes y Letras, germen del actual Ministerio de Cultura; además, promovió la creación del Colegio de Arquitectos.

Algunos colegas y amigos se referían a él como “El adelantado”, seña de su actividad pionera en tantos frentes.

Siempre iba un paso adelante, incluso cuando tenía que hacerlo él mismo. Hace décadas, cuando trabajaba en el Departamento de Arquitectura Escolar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes –hizo, por ejemplo, las escuelas públicas de Paraíso, Cartago, y de La Ribera, Belén– tenía que supervisar proyectos en diferentes partes del país y era muy lento trasladarse a diferentes rincones. Luego de un viaje en avioneta, se bajó directamente a matricularse en clases para piloto y así él terminó por volar las avionetas para llegar a sus múltiples destinos.

Aparte del Premio Magón entregado a una vida dedicada a la cultura costarricense, en el 2014, ganó el Premio Nacional de Arquitectura, máximo reconocimiento en su campo, y en abril del 2022 fue escogido como ciudadano de honor de Costa Rica por la Asamblea Legislativa.

En su obra plástica no hay que olvidar las pinturas en que exploró los océanos con marejadas de color, así sus espaciosas galaxias, entre otras temáticas que también abordó y son menos conocidas.

Felo García, una vida plena

La vida de García se movió en muchos frentes, siendo uno de ellos el deportivo. El artista fue el primer futbolista profesional costarricense en jugar en Inglaterra; también lo hizo en Venezuela, Colombia y Cuba y en Costa Rica militó con equipos como La Libertad, Saprissa y Herediano.

“Era delantero, centro. O sea, era una posición en la que uno absorbía muchos faules, juego fuerte y riesgoso. Me golpearon mucho muy joven”, dijo García en una entrevista con La Nación en el 2019.

Sus triunfos deportivos también se recordaban con cariño. Por ejemplo, anotó el primer gol de un equipo tico a uno español: el 1-0 para el Herediano ante Sevilla en 1952.

(Video) Felo García rememora una vida plena

También practicó baloncesto –con el Colegio Seminario–, boliche, ciclismo y tenis.

En esa conversación con la periodista Doriam Díaz aseguró que había vivido plenamente. Agregó que en ese momento, a sus 91 años, todavía pintaba, aunque fueran obras pequeñas.

En su casa guardaba muchos recuerdos de su vida y sus pasiones. En un rincón había trabajos de arte matérico de los años 50 y 60, entre ellos sus tugurios, esas piezas que homenajeaban la “arquitectura espontánea”, como él la llamaba.

“He tenido una vida muy plena, he participado en lo que he podido con amplitud, he disfrutado siempre y más allá. No tengo queja”, dijo en esa ocasión.

En su carrera, García hizo casi 40 exposiciones individuales y participó en 85 muestras colectivas.

Honras fúnebres

La vela de Rafael ‘Felo’ García será mañana domingo, a las 3 p. m., en la Funeraria del Magisterio.

El funeral, por su parte, se efectuará en Iglesia Santa Teresita, el lunes 4 de diciembre, a las 1 p. m.