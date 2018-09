No es difícil entender cómo este autor logró profundizar en este tema. Tras ver la crisis del crack de 1929 a sus 11 años, y enraizarse en su adolescencia al ala comunista (el escritor perteneció al Partido Vanguardia Popular posteriormente), fue muy sencillo para Dobles conocer y sufrir realidades ajenas. Para 1950, año en que se publicó El sitio de las abras, Fabián Dobles ya no era un escritor novel, sino un creador en plena capacidad artística y con los ojos puestos en quienes se encontraban en el destierro.