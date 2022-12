El joven puntarenense que soñaba con hacer ballet hoy es mentor de niñas que brillan en ‘El Cascanueces’

El pesar no le ganó a Jason Moraga Umaña. Nacido en El Roble de Puntarenas, creció lamentándose que su Puerto no fuese un epicentro de cultura; que la danza y, especialmente el ballet, no estuvieran en el primer plano de la provincia, como sí ocurre con el fútbol u oficios como la pesca.

Hoy, a sus 30 años, mira su carrera como un camino de luces porque, justo hace diez años, en el 2012, tuvo una revelación. Fue al Teatro Nacional a ver El Cascanueces (montaje que en la actualidad se exhibe en el Melico Salazar) y su cabeza explotó. El color, el ánimo, la música, los pasos, las puntas... Muchas imágenes se le quedaron dando vueltas en la cabeza y tuvo un interés claro.

Por si nunca ha visto el montaje, la historia trata sobre el nuevo juguete de la joven Marie Stahlbaum, el Cascanueces, recibido la noche de Navidad y que cobra vida. Después de derrotar al Rey Ratón tras una dura batalla, lleva a Marie a un reino mágico poblado por muñecos.

“Yo quería estar ahí, lo supe claramente”, recuerda Jason. “Era algo verdaderamente mágico. Me picaban los pies por estar en el escenario”.

Hoy su vida está completamente marcada por esa obra, la cual alaba en el marco del estreno de su nueva temporada. Desde el viernes 2 de diciembre se presenta El Cascanueces en el Teatro Melico Salazar, un absoluto clásico navideño que lleva más de una década siendo el maridaje perfecto para fin de año.

Meta cumplida

El sueño de El Cascanueces se gesta desde muchas provincias, pues la organización realiza audiciones en todo el país para captar jóvenes talentos que puedan ser parte de esta puesta en escena.

En el caso de Jason, a comienzos de la década del 2010, se estableció en San José para aprender más de danza, luego de que en Puntarenas viera por televisión algunos montajes sobre ballet. “Yo me decía: ¿por qué aquí no puedo ser esto? Tengo que ir a buscar donde aprender a bailar así”, rememora.

Jason llegó a la capital para inscribirse en la Universidad de Costa Rica. Allí vio un anuncio sobre clases de ballet con la profesora Carolina Valenzuela y sintió un flechazo al corazón. “Tenía que ser eso el comienzo. Era muy triste para mí saber que fuera del Valle Central no podría tener una oportunidad así, entonces me decidí a aprovecharla”.

Las clases avanzaron, Jason sintió el apoyo de su mentora y se decidió a probar suerte para audicionar el siguiente año en El Cascanueces. “Fue de invertir mucho tiempo, no es algo sencillo de practicar un par de veces por mes. Es tiempo semanal, muchos días por semana con mucho esfuerzo”, asegura.

Desde el 2013, este puntarenense se ha establecido como parte del elenco de El Cascanueces, con gran felicidad, pero en los primeros años tuvo un clavo pendiente. Había un asunto que quería resolver. Él había logrado su sueño, pero ¿qué de otras personas en su ciudad y en su provincia que tenían talento y esperaban una oportunidad?

Así fue como, en el 2016, creó la Academia de Ballet Clásico de Puntarenas (ABCP), donde pule talentos cada año y cultiva la semilla de la danza en una provincia que históricamente no ha estado tan relacionada con esta disciplina.

Su proceso ha sido exitoso. Para este año, Jason logró impulsar a cinco chicas que fueron elegidas para el montaje navideño. Se trata de Tamara Soto Rodríguez, de 16 años; Luciana Segura Brenes, de 13; Geovana Hoffmaister Gorgona, de 12 años; Oriana Orozco, de 10 años; y Cataleya Aponte Rodríguez, de 9 años.

“Yo debo agradecer al apoyo de los papás”, asegura, “porque todo pasa por ahí. Un niño que sueñe con esto necesita sentir esa confianza, ese apoyo. Así es como se pueden crear grandes artistas que hagan orgulloso a nuestro país”, finaliza.

No se lo pierda

