¡De lujo! La ópera del Metropolitan de Nueva York regresa al teatro Eugene O’Neill

Con las transmisiones de sus espectáculos en vivo, la ópera del Metropolitan de Nueva York (MET) -una de las más afamadas del mundo-, regresa al Teatro Eugene O’Neill a partir de este sábado 9 de octubre.

Para el deleite de los costarricenses, las presentaciones retornan al país tras varios meses de inactividad por la pandemia.

La obra 'Turandot', de Giacomo Puccini, se transmitirá el 7 de mayo como parte de la temporada 2021-2022 del METOpera. TEO para LN.

Las transmisiones corresponden a la temporada 2021-2022 de la METOpera y se hará por medio de pantallas de alta definición para que los asistentes puedan apreciar todos los detalles de estos montajes.

Este será el duodécimo año en que las obras del MET llegan a la gran pantalla del Eugene O’Neill, con un total de 10 obras que incluyen nuevas producciones, nuevos compositores, óperas presentadas por primera vez y clásicos inolvidables. En esa línea, los asistentes podrán disfrutar de historias de amor y muerte, traiciones y luchas políticas, entre otras, las cuales serán interpretadas por algunos de los artistas más talentosos del género. Con sus voces, ellos engalanan las imponentes producciones.

La nueva temporada comenzará con Boris Godunov, de Modest Mussorgski, la cual es considerada como la gran ópera rusa por excelencia y una de las obras más decisivas en la evolución teatral y musical del género. La función comenzará a las 10:55 a.m.

Esta obra retrata la realidad de la Rusia de 1869 y de su gobernante en crisis, rodeado de una corte llena de traiciones, conspiraciones y asesinatos.

“Volvemos a presentar la nueva temporada del Metropolitan Opera, que para el Centro Cultural ha sido más de una década de llevar arte lírico a la sala del Teatro Eugene O’Neill, y que tuvo que suspenderse por la pandemia que ha imposibilitado la realización de espectáculos culturales”, manifestó Guillermo Madriz, director ejecutivo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.

“Es mucha la alegría que sentimos de poder brindar a un público que ha sido paciente y que, con anhelo, recibe estas producciones con el más alto nivel artístico”, agregó Madriz.

Variada oferta

Uno de los detalles más llamativos de la presente temporada es que, por primera vez en su historia, el MET montará una ópera de un compositor afrodescendiente. Se trata de Fire Shut Up in My Bones, del compositor y músico de jazz ganador del Grammy, Terence Blanchard. Esta se presentará el sábado 23 de octubre, a las 10:55 a. m.

Esta obra cuenta una conmovedora y profunda historia sobre una infancia turbulenta, así como un viaje de superación lleno de decepciones y dificultades.

Por su parte Eurídice -montaje basado en el antiguo mito griego de Orfeo, quien trata de rescatar del inframundo a su amada-, se transmitirá el 4 de diciembre, a las 11:55 a. m. El emergente compositor estadounidense Matthew Aucoin presenta una nueva versión de la historia, que se reinventa desde el punto de vista de Eurídice.

Para el 2022 quedarán siete proyecciones: La Cenicienta, de Jules Massenet (15 enero, en retransmisión), Rigoletto, de Giuseppe Verdi (29 enero), Ariadna en Naxos, de Richard Strauss (12 marzo), Don Carlos, de Verdi (26 marzo) y Turandot, de Giacomo Puccini (7 mayo).

La temporada cierra con la ópera Lucia de Lammermoor, de Gaetano Donizetti (21 mayo) y Hamlet, de Brett Dean (4 junio).

Las entradas están disponibles en la página teo.cr y el día del evento en la boletería del teatro. Los precios van de ¢10.000 a ¢20.000. Además, se ofrece un precio especial de ¢168.200 para asistir a las diez funciones que conforman la temporada.