Comedia teatral con Sofía Chaverri, Silvia Baltodano y Manuel Martín explora la complejidad de una pareja

Clara y Joaquín son los únicos protagonistas de la comedia romántica Así de simple. Sin embargo, no están solos en el escenario: a ella la acompañan otras dos Claras, la más racional y la más emocional, y a él le hablan otros dos, el Joaquín más sentimental y el más cerebral. Entre momentos divertidos y una propuesta no cronológica, los seis cuentan la historia de esta pareja con sus encuentros, conflictos y la montaña rusa que recorren durante su relación.

Es decir, la risa es el vehículo para explorar las complejidades de las relaciones amorosas en la obra que presenta el Teatro Espressivo, ubicado en el centro comercial Momentum Pinares, desde este viernes hasta el 24 de marzo.

El montaje cuenta con la participación de los conocidos actores de teatro, televisión y musicales nacionales: Sofía Chaverri, Silvia Baltodano, Manuel Martín, Javier Montenegro, Karla Barquero y Bruno Camacho.

Seis voces y dos personajes protagoniza la comedia romántica 'Así de simple'. Aquí vemos a los actores Sofía Chaverri, Silvia Baltodano, Karla Barquero, Manuel Martín, Bruno Camacho y Javier Montenegro. (Andrey Gamboa, cortesía de Espressivo)

Esta es la primera comedia romántica producida por el Espressivo y la que inaugura sus producciones del 2024. En esta ocasión le apuestan a Así de simple, un texto de los argentinos Sofía González Gil e Ignacio Bresso, cuyas puestas en escena en escenarios de países como Argentina, México y Uruguay han cosechado risas y mucho público.

Precisamente, el actor Melvin Jiménez vio el montaje mexicano en el 2022, se convenció de que debería hacer esa obra en Costa Rica por su “aire fresco y contemporáneo” y ahora dirige este trabajo escénico, cuyos ensayos comenzaron en noviembre del 2023.

“Es un texto muy potente. Es una comedia muy divertida que le revuelca a uno el corazón”, expresó el director.

La actriz Sofía Chaverri interpreta a la Clara principal de la comedia romántica 'Así de simple'. (Andrey Gamboa, cortesía de Espressivo)

La risa entretiene, permite que el público disfrute y baje la guardia para exponerlo ante la realidad. “Nos adentramos en diferentes momentos de la relación. Es una obra que no juzga a nadie, no culpa a nadie. Sí señala lo nada simple que es llevar una relación. Todos tenemos vicios y problemas, y durante el viaje también aprendemos”, agrega Jiménez.

De hecho, la propia obra convenció a la conocida actriz Sofía Chaverri de sumarse al proyecto. “Más allá de ser comedia, que es el género que más he trabajado en mi carrera, me parece un texto inteligente, una comedia que nos deja pensando, que nos hace sentir, que no solo saca la risa, sino que toca temas universales porque todos hemos estado en pareja o salido con alguien. Todos sabemos que las relaciones humanas no son fáciles, son complejas”, asegura la actriz que le da vida a la primera Clara.

Para Manuel Martín, quien interpreta al Joaquín 1, Así de simple ofrece un retrato agudo, profundo y sentido de una pareja. Y recuerda que el nombre de la comedia va acompañado de un subtítulo que dice mucho: “No basta solo con quererse”.

Así de simple , una comedia retadora

Clara y Joaquín son quienes ejecutan las acciones y siempre están rodeados por sus voces internas que, en este caso, son personajes que les hablan sobre el escenario a cada uno de ellos y a los espectadores. Así vemos lo que sienten, piensan y hacen.

Manuel Martín y Sofía Chaverri le dan vida a Joaquín y a Clara en la versión costarricense de la comedia 'Así de simple", que entre risas habla de ocho momentos de una relación de pareja. (Andrey Gamboa, cortesía de Espressivo)

“La obra, para mí como actor, es un gran ejercicio de escucha. (...) Esta obra tiene la gran particularidad de que lo que el personaje está sintiendo y lo que está pensando lo vemos en paralelo con lo que está haciendo. Entonces, mi personaje tiene sus textos y sus acciones; sin embargo, todo lo que hacen los otros dos tiene que pasar por mí. Es un viaje muy interesante”, asegura el intérprete de 38 años, que hace al Joaquín principal. Este es uno de los retos que le ha planteado el espectáculo por su naturaleza.

Para Sofía Chaverri, ese diálogo con las Claras también ha sido desafiante. Sabe que, a cada momento, los seres humanos escuchamos las voces de la razón y de las emociones; sobre el escenario, ella tiene que estar consciente de ellas y también de cuál “la está jalando más” a cada instante. “Ha sido un proceso de creación muy rico”, detalló la actriz.

Toda comedia requiere un buen ritmo (timing), precisión, claridad en el foco, no ensuciar momentos cómicos y otras particularidades del género. Con seis actores en escena en constante interacción, la necesidad de gran precisión y concentración se vuelve mayor, admite el director. No obstante, reconoce que el elenco ha sido muy comprometido y el tiempo de ensayos fue muy bien aprovechado “para llevar esta relación a buen puerto”, detalla Jiménez. “Ahora, solo queda que hagamos reír y sentir al público”.

Los seis intérpretes en una de las escenas de 'Así de simple', durante el ensayo general. (Andrey Gamboa, cortesía de Espressivo)

Tres apuntes sobre la comedia

Sofía Chaverri, actriz: “Hay una frase muy cierta: la comedia es cosa seria. Hacer llorar es muy fácil. En la comedia tenés que ser muy honesto para que la risa nazca, para que no sea forzada. Muchas veces tenemos que hacer que una situación que muchas veces es trágica, al público le genere risa”.

Manuel Martín, actor: “A mí no me interesa hacer comedia para que la gente se ría. La risa es un vehículo muy poderoso. Cuando te reís bajás la guardia y te volvés receptivo. No me interesa hacer comedia para hacer que la gente se ría, me interesa hacer comedia porque dice cosas”.

Melvin Jiménez, director y actor: “La comedia es muy difícil de hacer. Para hacer comedia tenés que tener un nivel de precisión mayúsculo. La comedia es tiempo y espacio: no es solamente cómo se dicen las cosas, sino también la precisión de lo que pasa visualmente en ese preciso momento. Por ejemplo, si yo digo un remate y alguien se mueve por allá, aunque lo diga bien, se ensució el momento”.

Todo lo que necesita saber de la obra Así de simple

¿Cuándo se presenta y en qué horarios? La obra Así de simple se presenta los viernes y sábados a las 8 p. m. y domingos a las 6 p.m. La temporada finalizará el 24 de marzo.

¿Cuánto cuestan las entradas? ¢10.000 (más I.V.A. y cargos por servicio).

¿Dónde se compran los boletos? En la boletería del Teatro Espressivo (centro comercial Momentum Pinares), en el sitio web www.espressivo.cr o escribiendo al teléfono 6360-9158.