“Todo lo que yo escribía en ese cuaderno lo terminaba pasando a la computadora para publicarlo en un blog en Internet. Eran cosas que posiblemente no podía contarle a la gente cercana y extrañamente sentía que si lo subía a un blog nadie lo iba a leer, pero yo me iba a desahogar”, afirma Fernández, quien se encuentra en el país para el montaje de El Cascanueces que se presenta en el Teatro Melico Salazar. “Cuando me di cuenta, había un montón de historias que prácticamente describían en un línea de tiempo toda mi nueva vida”.