“Recibimos un correo que decía que por la situación del país ellos no iban a estar en posición de patrocinarnos entonces fue difícil, porque la banda de nosotros no pertenece al Estado y se paga con lo que recogemos en actividades, con la cuota que pagan los chicos mensualmente y al no estar activos es difícil. Los patrocinadores nos dijeron que finalizando este año o a inicios del próximo podríamos sentarnos a renegociar, y ver si todavía era posible, entonces prácticamente se nos desmoronó el sueño”, cuenta.