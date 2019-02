Pues claro que es aburrido. Sencillo, no hay duda de ello. Es un evento especializado, no es para todo mundo. Algunas preguntas sencillas para comprobar esto: ¿Quién es esa gente? No todos los que reciben premios son actores y menos conocidos. ¿Qué es ese premio? No todos los roles de la cinematografía son fáciles de entender. ¿Cuáles son esas películas? La gran mayoría de las obras nominadas no forman parte del combo comercial de Hollywood; algunas categorías, me atrevo a decir, no son parte del consumo habitual de la mayoría de costarricense. ¿Es aburrido? Claro.