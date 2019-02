Mientras que los reconocimientos para Cine en posproducción se distribuyen en un premio de ¢3.000.000 para la financiación de la etapa de posproducción de una película costarricense; y otro por el mismo monto para la financiación de la etapa de posproducción de una película, abierto a todos los participantes de Centroamérica. Asimismo, se entregará el premio Say the Same Subtitles de traducción y subtitulaje a dos idiomas; y el premio Central Post de posproducción completa de imagen y sonido.