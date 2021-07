Tico dibuja para las grandes ligas del cómic

En su casa, ubicada en La Guácima, John Timms se encierra para dibujar sus historietas. PABLO MONTIEL

John Timms puede rajar: ¡está en las grandes ligas! El animador y dibujante costarricense sedujo con su lápiz a dos de las empresas de cómics más importantes del mundo: Marvel y DC Comics , quienes no dudaron en cazar su talento.

Apenas el sábado, Timms, de la empresa de animación tica MarteStudio, acabó con una de sus últimas asignaciones para DC Comics. El artista gráfico terminó de dibujar el capítulo #9 de la historieta estadounidense de Harley Quinn, la alocada enemiga de Batman y eterna enamorada de El Guasón.

Así luce una de las páginas que dibujó John Timms para el especial de Harley Quinn, a exhibirse en el Comic-Con, San Diego. John Timms PARA LN

“La terminé de dibujar el lunes, pues ya el domingo era el límite para enviarla a los EE. UU. Estaba muy concentrado en eso”, dijo Timms, quien utiliza su casa de habitación, en La Guácima, como su cueva artística.

Timms, quien dice estar trabajando en una de sus más grandes pasiones y cumpliendo un sueño de niño, nos habla de sus dibujos mientras adelanta que su trabajo será apreciado en el Comic-Con, en San Diego, famosa convención que comenzará el jueves en EE. UU.

Allí, DC Comics exhibirá una edición especial de Harley Quinn, en la que nueve páginas de la revista contarán con el destacado arte de Timms. La historia, escrita por el famoso escritor Jimmy Palmiotti ( Venom , What If: Avengers vs X-Men ), pondrá a Quinn en la aventura de buscar su propia historieta en el Comic-Con.

“Todo comenzó hace como tres años, yo exhibí unos dibujos en el Boomcon 2012, feria de cultura pop que se realizó en San José”, recordó Timms.

“Allí pude conocer a dibujantes como Tim Townsend, y después a otros como Mark Irwin y, finalmente, Jimmy Palmiotti, quien me dio la oportunidad de trabajar las primeras historietas para Marvel y DC Cómics”, agregó el dibujante.

Desde Costa Rica, Timms realiza los dibujos a lápiz y, en trabajos como el de Harley Quinn, le aplica también la tinta.

“El color es puesto por otra persona. Eso hace que el trabajo quede ligeramente diferente a como uno lo pensó”, explicó Timms, quien no se hace mucho problema por eso.

Antihéroe. Así dibujó John Tims a Deadpool, uno de los personajes de Marvel más controvertidos de su colección. John Tims para LN (IYL)

Comienzos. En sus primeras incursiones, Timms ya dibujó historietas de la serie Deadpool –el antihéroe mercenario de Marvel.

“Ya llevo como 6 meses trabajando en esto de los cómics y creo que las colaboraciones se están volviendo más regulares. Eso, espero, que ojalá un día puede ir haciendo una edición, mes a mes”, dijo Timms con una sonrisa.

De hecho, se están por publicar sus trabajos en la edición especial de Nova , sobre el policía intergaláctico de Marvel, y en el que aparecen lo X-Men.

Además, en estos momentos, Timms trabaja en lo que será el resumen anual de la serie de Harley Quinn y también en la edición número 15 de la misma revista.

Timms reveló que por una página dibujada se gana en la actualidad unos $150, “nada para volverse rico”, agregó.

Sin embargo, Timms es consciente que en el mundo de los cómics los dibujantes tienden a ganar más conforme van ganando prestigio en el medio.

“Claro, todo depende de las ventas de la revista. Del tiempo también”, añade Timms, poniendo su vista en la permanencia.