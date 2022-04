‘Thor: Love and Thunder’: Natalie Portman es diosa del trueno en nuevo tráiler

Después de que la historia principal del Universo Cinematográfico de Marvel tomara una pausa, Natalie Portman dará regreso a los arcos más relevantes de la tropa de héroes. Ahora, la actriz será clave en Thor: Love and Thunder, filme que ha lanzado un adelanto este lunes 18 de abril.

La cuarta película de la serie Thor está dirigida por Taika Waititi, quien dirigió la bien recibida particular Thor: Ragnarok, y da seguimiento a los eventos vistos en Avengers: Endgame, que terminó con Thor Odinson (Chris Hemsworth), a la deriva después de la caída de su reino Asgard, dejando la Tierra con los Guardianes de la Galaxia.

[ Natalie Portman: la historia detrás de los ocho nombres bordados en su vestido ]

El avance comienza con Hensworth junto a Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper y Vin Diesel listos para repetir sus papeles. Las estrellas anteriores de MCU, Tessa Thompson y el propio Waititi, como el gladiador de rock Korg, también regresarán para la película, pero el momento más importante del avance llega en los segundos finales, cuando la Jane Foster de Portman se revela como el nuevo Mighty Thor, diosa del trueno.

Después de ver que Thor ha hecho rutinas para bajar de peso y consiguió nuevo atuendo, el dios del trueno deja atrás a los Guardianes de la Galaxia para encontrar su propio camino. Thor asegura que sus días de superhéroe han terminado y parte con Korg a través de la galaxia.

[ Rose McGowan vs. Natalie Portman: polémica por la capa que Portman lució en los Óscar ]

Natalie Portman es diosa del trueno en 'Thor Love and Thunder'. Foto: Marvel

El tráiler también muestra breves destellos del Valkyrie de Thompson gobernando New Asgard, un hombre que empuña un rayo -que probablemente sea Russell Crowe como el dios griego Zeus-, y Thor en un barco pirata besando a una mujer desconocida. Para finalizar el adelanto, Portman invoca el martillo de Thor (Mjolnir) -que ahora se reconstruye mágicamente- y de paso presenta su disfraz de Mighty Thor.

La historia de Love and Thunder está basada en el cómic The Mighty Thor. El relato va sobre cómo Jane Foster, quien tuvo una relación con Thor, toma el manto de superhéroe después de agarrar el martillo sagrado Mjolnir. En los cómics, sin embargo, el nuevo poder de Foster tiene un alto costo: cada vez que usa el martillo, su cáncer de mama empeora cada vez más. Sin embargo, no está claro si la película seguirá la misma historia.