Sylvester Stallone llora la muerte de Carl Weathers: ‘Estoy destrozado’

La muerte del actor Carl Weathers, a los 76 años, entristeció a los seguidores del cine, así como a varias de sus estrellas. La partida del intérprete de Apollo Creed, en Rocky, provocó que varios actores, entre ellos Sylvester Stallone, dedicaran sentidos mensajes para honrar su memoria.

“Ayer perdimos una leyenda. Mi vida cambió para siempre el día que conocí a Carl Weathers. Descansa en el poder y sigue golpeando”, escribió Stallone en su cuenta de Instagram. El texto fue acompañado por un video en el que le expresó el dolor que le provocó el fallecimiento del actor.

“Hoy es un día increíblemente triste para mí. Estoy tan destrozado. (...) Carl Weathers fue una parte integral de mi vida”, agregó.

Sylvester Stallone trabajó con Carl Weathers en las primeras cuatro películas de 'Rocky'. (Instagram)

Además, Stallone recordó cuando lo vio por primera vez y pudo observar su grandeza.

“Nunca hubiéramos podido lograr lo que hicimos en Rocky sin él. Fue absolutamente brillante: su voz, su tamaño, su poder, su habilidad atlética... pero lo más importante fue su corazón, su alma... Es una pérdida horrible”, dijo el intérprete de Rocky, quien se mostró delante de una pintura que los muestra a él y a Apollo en el ring.

“Él era mágico y tuve la suerte de ser parte de su vida”, finalizó.

Honor para un grande

Dolph Lundgren, quien encarnó a Ivan Drago en Rocky, también se unió a las condolencias tras conocer que había muerto Carl Weathers.

“Me entristeció escuchar la noticia esta mañana. Junto con el mundo, extrañaré a Carl. Fue un gran actor, un gran atleta y un buen amigo. Aprecio muchos recuerdos especiales de Carl, tanto profesional como personalmente. Al igual que Apollo Creed, tenía ese encanto especial que siempre trajo una sonrisa a tu cara”, escribió Lundgren en Instagram, al lado de una foto que muestra el antes y después de los actores.

En memoria de Carl Weathers, Dolph Lundgren compartió esta imagen del antes y después de ambos. Foto: Instagram

El actor Arnold Schwarzenegger también usó esa misma red social para despedir a Carl Weathers, con quien trabajó en la película Predator, de 1987.

“Carl Weathers siempre será una leyenda. Un atleta extraordinario, un actor fantástico y una gran persona. No podríamos haber hecho Predator sin él. Y ciertamente no nos lo habríamos pasado tan bien haciéndolo. Cada minuto con él, en el set y fuera, era pura alegría. Era el tipo de amigo que te empuja a ser mejor solo para seguirle el ritmo. Lo extrañaré y mis pensamientos están con su familia”.

Arnold Schwarzenegger le dedicó un especial mensaje a Carl Weathers y recordó cuando trabajaron juntos en 'Predator'.Foto: Instagram

Adam Sandler, otra estrella del universo de la actuación, se unió a los mensajes de homenaje para Carl Weathers.

“Un verdadero gran hombre. Gran papá. Gran actor. Gran atleta. Era muy divertido estar siempre cerca. Amaba a sus hijos más que a nada. ¡¡Qué tipo!! Todo el mundo lo amaba. Mi esposa y yo pasamos los mejores momentos con él cada vez que lo veíamos. Amor a toda su familia. Carl siempre será conocido como una verdadera leyenda”, escribió Sandler, quien lo describió como inteligente, divertido y leal.

Adam Sandler recordó con varias imágenes a Carl Weathers, con quien conpartió créditos en 'Happy Gilmore'. Foto: Instagram

La actriz Gina Carano también recordó a Weathers con un extenso mensaje. Ella trabajó con él en The Mandalorian y habló sobre el apoyo que le brindó el actor cuando ella fue despedida de esa producción.

“Me llamó directamente después que me despidieran. No me encontraba en un estado emocional con el que pudiera coger el teléfono por lo disgustada que estaba, pero acabamos hablando más tarde. Fue amable, me animó y no quería que me rindiera (...). Estaba intentando mantener viva mi esperanza en lo que parecía un escenario bastante desesperanzador, me demostró que se preocupaba por mí. Así era él”, detalló Carano. Ella confesó que se unieron mucho trabajando en esa serie.

La actriz continuó: “Echaré de menos a mi amigo y mentor y ese brillo travieso en sus ojos. Fue uno de los grandes y todo un pionero. Me inundan todos los recuerdos preciosos que tuvimos juntos”.

Pedro Pascal también lamentó la muerte de Carl, su compañero en The Mandalorian. El actor, simplemente, se limitó a decir que no tenía palabras al lado de un corazón roto.