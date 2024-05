‘Star Wars’ recluta a estos actores de ‘Juego del calamar’, ‘Game of Thrones’ y ‘Matrix’ para su nueva serie

'The Acolyte' - Tráiler

La nueva entrega de Star Wars llegará con The Acolyte, una serie que narra la historia de una padawan que se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes galácticos. Este programa, que se estrenará el 4 de junio en Disney+, cuenta con un elenco estelar de actores que han participado en títulos populares que van desde El juego del calamar y Juego de tronos hasta Matrix.

El personaje principal de este programa es Jecki Lon, quien explorará las fuerzas siniestras de las galaxias y será interpretada en la pantalla chica por Dafne Keen Fernández. Esta joven actriz, de 19 años, es conocida por su papel de Laura en la película Logan (2017) y fue parta del drama La materia oscura (2019).

Dafne Keen Fernández encarna a una padawan en 'The Acolyte'. (IMDb)

Otra actriz destacada en The Acolyte es Amandla Stenberg, quien asumirá el rol de Mae. Stenberg alcanzó la fama en la primera película de Los juegos del hambre (2012), al interpretar a Rue, la niña tributo del Distrito 11 que participó en la competencia.

Entre los actores principales también se encuentra Lee Jung-jae, el surcoreano conocido por su rol protagonista como Seong Gi-hun en la serie surcoreana El juego del calamar. Este popular drama, que trata sobre unas pruebas mortales inspiradas en tradiciones infantiles, se posicionó como la producción más vista de Netflix en 2021.

Dean-Charles Chapman, famoso por interpretar al rey Tommen —hijo de Cersei Lannister en Juego de tronos— también forma parte del elenco. Desde su participación en esta serie, su carrera ha destacado en dramas como los filmes 1917 y Here Are the Young Men.

Finalmente, en The Acolyte también sobresale la participación de Carrie-Anne Moss, quien es famosa por su interpretación de Trinity en las cuatro entregas de Matrix, así como por su rol de Jessica Jones en las series de Netflix Daredevil, Iron Fist y The Defenders.

Los primeros dos episodios de la temporada de The Acolyte estarán disponibles a partir del 4 de junio para Disney Plus. Los otros seis capítulos se lanzarán semanalmente.

Amandla Stenberg interpreró a Rue en 'Los juegos del hambre' en 2012. Ahora será Mae en 'The Acolyte'. (IMDb)

Desde 2021, Lee Jung-jae ha sido una de las caras más famosas en la industria del entretenimiento. En 'The Acolyte' actuará como Sol. (IMDb)

El personaje de Dean-Charles Chapman en 'The Acolyte' es Tobin. (IMDb)