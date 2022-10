Saoirse Ronan: ‘Adoro hacer comedia, pero es lo que más me asusta hacer’

Si ya es difícil hacer comedia y contar un relato misterioso, ¿cómo sería combinar ambos mundos?

Tal reto está plasmado en Mira cómo corren, filme que se estrenó esta semana alrededor del mundo y tiene como protagonistas a dos aclamados artistas: Sam Rockwell, recordado por su papel en Three Billboards Outside Ebbing y Jojo Rabbit, y Saoirse Ronan, conocida por su trabajo en Lady Bird y Mujercitas.

Con esta última, Viva tuvo el chance de acceder a una conversación en torno a la creación de este nuevo largometraje, el cual, según sus propias palabras, supone un desafío sustantivo en su carrera como intérprete.

Sam Rockwell y Saoirse Ronan comparten el mayor tiempo de pantalla en el filme 'Mira cómo corren'. Foto: Searchlight

Particularidades de un misterio Copiado!

Ambientada en 1953, Mira cómo corren comienza contando los planes que tiene un director de adaptar una popular obra teatral al cine. El drama aparece cuando el director es asesinado súbitamente.

El apático inspector Stoppard (Sam Rockwell) es asignado para investigar el caso, muy a su pesar, junto con la entusiasta novata agente Stalker (Saoirse Ronan). De repente, la dupla se ve envuelta en una desconcertante historia de crimen y secretos ambientada en el glamoroso mundo del teatro londinense. A medida de que el misterio aumenta, ellos también entran en peligro.

Para Ronan, este trabajo fue exigente por el cambio de tono entre el misterio y la comedia. Foto: Searchlight

“Esta es una fascinante historia de misterio. Está filmada con numerosos personajes a los que querrás seguir y saber más acerca de ellos. Todos se ven increíbles en la película”, señala Saoirse en la conversación.

Ella asegura que, cuando leyó por primera vez el guión de la cinta, se topó con una historia compleja que prácticamente compilaba dos películas en una: un misterio de asesinato y una comedia.

“Me fascinó de inmediato. Me pareció tan fácil de leer. Cada uno de los personajes me pareció increíblemente interesante y divertido y me gustó que cada uno tuviera su momento de gloria; de manera que todos tenían su par de escenas donde desplegar realmente su papel y mostrar lo que eran capaces de hacer, y quiénes eran”, cuenta.

Con respecto a la inserción de la comedia, la actriz asegura que es un condimento que le da un sazón muy especial al filme y que, sin dudas, se encarga de provocar un rato disfrutable desde la butaca.

“Me encantan los remates (de los chistes) y me fascinó la tontería y el absurdo en torno al misterio de quién lo hizo, y creo que Mark Chappell (el guionista) realmente supo jugar con eso. Sencillamente funcionó”, expresa.

Si bien el misterio es lo que deja la interrogante para que el público se intrigue por el filme, hay mucha comedia durante todo el metraje. Esto, sin dudas, fue uno de los puntos de inflexión para el desempeño de Ronan.

“Adoro hacer comedia, pero es lo que más me asusta hacer porque sé la habilidad que requiere hacer comedia y hacerlo bien, y yo definitivamente aún estoy aprendiendo y quiero ser más graciosa. Pero sí, lo volvería a hacer, y una y otra vez”, finaliza la actriz.

Saoirse Ronan es una actriz neoyorquina nominada a múltiples premios como el Oscar y el Globo de Oro. Foto: Searchlight

El reparto del filme se completa con David Oyelowo (Selma: El poder de un sueño), Reece Shearsmith (The League of Gentlemen), Charlie Cooper (This Country), Ruth Wilson (The Affair), Harris Dickinson (King’s Man: El origen) y Tim Key (The Witchfinder).

Mira cómo corren significa el debut cinematográfico de Tom George, quien anteriormente había dirigido todos los episodios de las tres temporadas de la comedia This Country, ganadora de un BAFTA a Mejor guion de comedia.