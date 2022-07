San Diego Comic-Con 2022: Recuento de lo mejor de la convención geek

La pandemia le dio un golpe fuerte a la máxima cita del mundo geek pero no la derrumbó. La Comic-Con de San Diego volvió a ver la luz y las principales compañías de entretenimiento dijeron presente en la convención de la ciudad californiana. Ahí ilusionaron a sus fanáticos con adelantos y sorpresas sobre los estrenos que competirán por la taquilla, en los cines, y por los suscriptores, en el streaming.

A continuación nuestro resumen sobre algunos de los principales anuncios hechos en la edición 2022 de la convención, celebrada el pasado fin de semana.

Apple TV

La compañía de la manzana aún está acostumbrándose a ser parte de este tipo de encuentros, pues su plataforma de streaming no solo es relativamente joven, sino que sus títulos más populares son dramas (The Morning Show) o comedias (Ted Lasso) que no suelen figurar en convenciones. Aún así, Apple encontró buen ambiente en San Diego para Severence, su sorpresivo y exitoso thriller laboral. La serie, que debutó meses atrás con tan buen suceso que incluso fue nominada a Emmy a lo mejor de la televisión dramática, tuvo un concurrido panel en el que su director, Ben Stiller, y sus estrellas Adam Scott y Britt Lowe hablaron sobre el detrás de cámara de la aclamada primera temporada.

Apple TV también lució en la convención a su drama de exploración espacial For All Mankind, que aunque no ha resultado el exitazo que la compañía esperaba, aún cuenta con suficiente respaldo y sus actores hablaron sobre lo que vendrá en la siguiente temporada. Igualmente sucedió con Mythic Quest, otro de los títulos gustados de la plataforma.

Adam Scott, Britt Lower, y Ben Stiller en el panel de "Severence". (Amy Sussman/AFP)

Netflix Copiado!

En otros años, Netflix ha sido uno de los principales atractivos de la Comic-Con, cuando ha llegado bajo el brazo con anuncios relacionados con títulos emblemáticos de su catálogo, como Stranger Things o The Witcher. Sin embargo, en el 2022 el gigante del streaming jugó con prudencia en la convención, sin procurar robarse el show pues, seamos honestos: no tenía tampoco muchas novedades para competir.

En el 2022, Netflix usó su espacio en San Diego para promover su adaptación del cómic de culto The Sandman, de Neil Gaiman. Si bien entre la comunidad geek la expectativa de cara a este estreno, cuya primera temporada debutará el 5 de agosto, es altísima, también queda claro que la audiencia menos entendida no está familiarizada con la saga. Aún así, las reacciones al primer tráiler de la serie, estrenado en la convención, fueron muy positivas.

Un cosplayer vestido como Sandman en las afueras de la convención. (ROBYN BECK/AFP)

Keanu Reeves Copiado!

El actor es una fuerza de la naturaleza. Todo lo que hace gusta y por eso San Diego lo recibió con los brazos abiertos por primera vez, lo cual es una rareza dado que se cuenta entre los intérpretes favoritos del público habitual de estos encuentros. Reeves tuvo dos apariciones, igual de celebradas: en un panel de directores llegó de sorpresa para mostrar el primer adelanto y afiche de John Wick 4, y además tuvo su propio espacio en el codiciado Hall H del Comic-Con para revelar que BRZRKR, el popular cómic creado y coescrito por él será adaptado en un animé de dos temporadas, el cual se podrá ver en Netflix.

Keanu Reeves, en el panel de su cómic 'BRZRKR'. (KEVIN WINTER/AFP)

‘Star Trek’ Copiado!

Hubo distintos anuncios relacionados con las distintas series de Viaje a las Estrellas. Para efectos del público más veterano y fiel de la franquicia, quizás lo más emocionante fue la confirmación de que la tercera y última temporada de Picard contará no solo con la siempre gratificante presencia de su estrella, el inagotable Sir Patrick Stewart (como el ahora almirante Jean-Luc Picard), sino que a él se le sumarán sus compañeros de la recordada Star Trek: The Next Generation: Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher), LeVar Burton (Geordi LaForge), Michael Dorn (Worf), Marina Sirtis (Deanna Troi), Jonathan Frakes (Will Riker, Brent Spiner (Data) y Jeri Ryan (Seven of Nine).

En Latinoamérica, Picard está disponible en Amazon Prime Video.

Patrick Stewart, en el papel de 'Star Trek'. (KEVIN WINTER/AFP)

‘The Walking Dead’ Copiado!

Por más de una década, la cadena de cable AMC ha movido masas en el Comic-Con de San Diego con sus presentaciones relacionadas con The Walking Dead. Sin embargo, la popularidad del otrora invencible drama sobre el apocalipsis zombi ha ido perdiendo tracción y por eso en el 2022 el panel de TWD tuvo aires de nostalgia, pues sirvió como despedida del elenco, previo a la pronta emisión de los últimos episodios de la temporada final.

Sin embargo, el que el buque insignia llegue al final de su viaje no significa que la vaca zombi dejará de dar leche, pues a las ya existentes series derivadas, como Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond, ahora se suma un nuevo spin-off, la serie de antología Tales of the Walking Dead, cuyo primer tráiler fue presentado por AMC en San Diego, con la presencia de algunos de los actores que tomarán parte (cada capítulo es una historia independiente), como Terry Crews, Danny Ramírez, y Samantha Morton.

Sin embargo, el show se lo robó un anuncio sorpresa y que provocó la histeria de los fanáticos, pues trajo de vuelta a dos de los personajes más queridos de la franquicia. Los actores Andrew Lincoln y Danai Gurira tomaron el escenario sin previo aviso para revelar que en el 2023 se estrenará, por medio del servicio de streaming AMC+, una miniserie de seis episodios que resolverá las historias de Rick Grimes y Michonne.

En Latinoamérica, The Walking Dead está disponible en Star+. Aún no está claro cuál servicio ofrecerá en la región Tales of the Walking Dead y la serie de Rick y Michonne, pero es presumible que sea por medio de Amazon Prime Video, que ha sido la casa de los otros spin-off de la franquicia.

Danai Gurira y Andrew Lincoln, en la presentación de 'The Walking Dead'. (KEVIN WINTER/AFP)

‘House of Dragon’ Copiado!

HBO volvió por todo lo alto a San Diego, encumbrado en la renovada emoción de los fanáticos de Game of Thrones. Tras la deslucida temporada 8 que puso fin a la inmensa serie, la compañía dejó claro que la historia no quedaba ahí, pues empezó a producir varias historias ambientadas en el universo creado por el escritor George R.R. Martin, siendo House of the Dragon la serie que se promocionó a más no poder en el Comic-Con.

A estrenarse el 21 de agosto, House of the Dragon contó con un concurrido panel en la convención en el que participó buena parte de su elenco, productores y el mismísimo Martin, que por ahora es la mayor estrella ligada al proyecto. Ahí se confirmó que la segunda temporada ya está en producción.

La serie se desarrolla previo a los acontecimientos de Game of Thrones, durante las épocas gloriosas de la dinastía Targaryen y sus dragones.

El escritor George R.R. Martin, en el panel de 'House of the Dragon'. (KEVIN WINTER/AFP)

‘Calabozos y dragones’ Copiado!

El legendario juego de mesa y estrategia nunca pasará de moda. Al contrario, desde su lanzamiento, en 1974, su legado no ha hecho más que crecer, inspirando todo tipo de adaptaciones e influencias. Su popularidad ha venido en ascenso en los últimos años entre generaciones más jóvenes, gracias a la prominencia que tiene dentro de la trama de la exitosísima Stranger Things.

Irónicamente, al Comic-Con de San Diego el fantástico juego de roles no llegó de la mano de Netflix, sino de una esperadísima película que llegará a los cines en marzo del 2023. Con el título de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (Calabozos y dragones: Honor entre ladrones), los productores del filme no solo mostraron el impresionante tráiler, sino que además presentaron al parte del elenco, el cual está cargado con nombres de primera línea, como Chris Pine, Michelle Rodríguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis y Hugh Grant.

John Francis Daley y Chris Pine hablaron de "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves". (KEVIN WINTER/AFP)

Universo DC Copiado!

Warner Bros. fue prudente en exceso y llegó a San Diego apegado a un guión a prueba de balas para su presentación sobre lo que viene en el Universo Cinematográfico DC. Su panel se limitó a los dos títulos que le resta por estrenar este 2022 y sobre los que ya se sabía bastante: Shazam: Furia de los Dioses y Black Adam.

Dwayne Johnson regaló boletos para 'Black Adam'. (CHRIS DELMAS/AFP)

Las estrellas de ambas películas estuvieron presentes, se mostraron adelantos y hubo emoción entre el público asistente, pero sin el nivel de entusiasmo que los Warner han causado en años anteriores. Desde luego que la aparición más celebrada fue la de Dwayne Johnson, quien se dejó ver en toda su gloria como Black Adam, el antihéroe de DC cuya película se estrenará en octubre. También cumplió el elenco de la continuación de Shazam, la cual veremos en diciembre. Hasta ahí todo bien.

Sin embargo, entre la fanaticada la presentación de DC se quedó corta, pues no hubo ninguna mención a filmes que ya están en ruta a estrenarse. La expectativa de cara a una aparición sorpresa de Henry Cavill confirmando su regreso como Superman no pasó de ser pura especulación; no se dijo ni una palabra sobre el futuro cinematográfico de Batman; nada se mostró de Aquaman 2 y menos aún de la película en solitario de Flash, la cual está ya lista pero con su eventual estreno para el 2023 en alas de cucaracha, dada la cadena de malos titulares generados por su conflictiva estrella, Ezra Miller.

Zachary Levi, estrella de "Shazam: Fury of the Gods" . (KEVIN WINTER/AFP)

Lucy Liu fue presentada como la villana de "Shazam: Fury of the Gods". (KEVIN WINTER/AFP)

Jack Dylan Grazer, en el panel de "Shazam". (KEVIN WINTER/AFP)

Dwayne Johnson como Black Adam. (KEVIN WINTER/AFP)

Marvel Studios Copiado!

Y lo mejor se queda para el final :)

Después de tres años de ausencia del Comic-Con, Marvel volvió a robarse el show en San Diego. El presidente del estudio, Kevin Feige, tomó el escenario del Hall H para soltar una bomba tras otra, revelando no solo todo el cronograma de la Fase 5 del Universo Cinematográfico Marvel, sino incluso adelantando fechas y títulos de algunos estrenos que serán parte de la Fase 6... ¡en el 2025!

Kevin Feige presentó el calendario de estrenos de Marvel Studios. (CHRIS DELMAS/AFP)

Hubo emotividad, reencuentros, presentaciones de nuevas estrellas y revelaciones. Sin entrar en detalles sobre las reacciones dispares que ha generado la actual Fase 4 del UCM entre el público, Feige explicó que la misma concluirá en noviembre de este año con Wakanda Forever, el filme continuación de Black Panther. Con una pantalla llena de títulos previstos para llegar al cine y Disney+ en los próximos dos años, el cerebro de Marvel Studios también reveló que dos filmes de Avengers vienen de camino y que con ellos concluirá la que se ha denominado la Saga del Multiverso.

Tome nota, pues estos son todos los estrenos confirmados por Marvel en la Comic-Con (no incluye animados):

She-Hulk: Attorney at Law, 17 de agosto (Serie en Disney+). Black Panther: Wakanda Forever, 11 de noviembre (fin Fase 4). Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 17 de febrero 2023. Secret Invasion, inicios 2023 (Serie en Disney+). Guardians of the Galaxy Vol. 3, 5 de mayo 2023. Echo, mediados 2023 (Serie en Disney+). Loki Temporada 2, mediados 2023 (Serie en Disney+). The Marvels, 28 de julio 2023. Blade, 3 de noviembre 2023. Ironheart, finales 2023 (Serie en Disney+). Agatha: Coven of Chaos, finales 2023 (Serie en Disney+). Daredevil: Born Again, inicios 2024 (Serie en Disney+). Captain America: New World Order, 3 de mayo 2024. Thunderbolts, 26 de julio 2024 (fin Fase 5). Fantastic Four, 8 noviembre 2024. Avengers: The Kang Dynasty, 2 de mayo 2025. Avengers: Secret Wars, 7 de noviembre 2025 (fin Fase 6).

Las actrices Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga y Jameela Jamil, de "She-Hulk: Attorney at Law". (CHRIS DELMAS/AFP)

Letitia Wright y Lupita Nyong'o se mostraron emotivas durante la presentación de 'Wakanda Forever'. (KEVIN WINTER/AFP)

Evangeline Lilly presentó 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'. (CHRIS DELMAS/AFP)

El director Ryan Coogler habló del recordado Chadwick Boseman al presentar 'Black Panther: Wakanda Forever'. (CHRIS DELMAS/AFP)

Will Poulter fue presentado como Adam Warlock. (KEVIN WINTER/AFP)

El actor Chukwudi Iwuji, el director James Gunn, y las estrellas Chris Pratt, y Karen Gillan en la presentación de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. (KEVIN WINTER/AFP)