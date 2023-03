Saga de ‘John Wick’ fue inspirada en una historia real

La saga de John Wick está conformada por cuatro películas. La primera, John Wick: otro día para matar, se estrenó en 2014; la segunda, John Wick: pacto de sangre, en 2017; la tercera, John Wick: para bellum, en 2019, y la cuarta, John Wick 4, estrenada el pasado 23 de marzo. Todas gran acogida por el público. ¡Alerta de spoiler a continuación!

La primera parte de la saga se basó en el asesinato del perro de John Wick, por el hijo del mafioso Viggo Tarasov, persona que se convertiría en el peor enemigo del personaje principal. Esta escena, la cual marca el comienzo de la saga, fue inspirada en un hecho real de la vida de Marcus Luttrel, un retirado de la Marina de Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por el medio especializado en apreciación cinematográfica Espinof, Luttrel fue el único superviviente de una misión llevada a cabo en Afganistán, en el 2005, junto con sus compañeros Alexson por Matthew Gene, Daniel Phillip Dietz, Michael Patrick.

Esta historia fue llevada a la pantalla grande con la película El único superviviente, protagonizada por el actor Mark Wahlberg.

Mientras tanto, en John Wick se puede apreciar lo que sucedió en la vida del exmilitar después de que perdiera a sus amigos, dado que Luttrel padeció un trauma a causa de lo que vivió en Afganistán, por lo que le regalaron un perro labrador al cual llamó Daisy —abreviatura de las iniciales de sus compañeros y su nombre—. Sin embargo, en el 2009, su mascota fue asesinada por unos ladrones que entraron a su casa.

Aunque este hombre no tenía las mismas intenciones de matar y torturar a los culpables, como por el contrario se muestra en la primera película de John Wick, se encargó de recopilar todas las evidencias y atrapar a Michael Edmonds y Alfonso Hernández, detenidos y sentenciados a varios años de prisión.

Finalmente, el escritor del guion de John Wick, Derek Kolstad, afirmó a Go Into the story, en una entrevista realizada en 2014, que los guiones de la primera y segunda película estuvieron basados a partir de sus gustos por “Alistair MacLean, quien podía construir un mundo, y Stephen King, quien tenía la capacidad de sorprenderte con lo que el personaje principal era capaz de hacer”.

