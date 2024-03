Ryan Gosling en los Óscar: ‘Ken’ se acuerpó con Slash y un Van Halen para robarse el show

Ryan Gosling canta y canta bonito. El actor dejó un buen sabor de boca con la presentación que realizó la noche de este domingo 10 de marzo en la ceremonia de premiación de los Óscar.

El artista interpretó en vivo el tema I’m Just Ken, nominado al premio a mejor canción, acompañado por un espectacular grupo coreográfico y dos roqueros de grueso calibre: el guitarrista Slash, de Guns N’ Roses, y el bajista Wolfgang Van Halen, hijo del recordado Eddie Van Halen.

Gosling, vestido con un llamativo traje de color rosa, comenzó su actuación desde su asiento en el Dolby Theatre. Le cantó al oído a Margot Robbie, su compañera de reparto en Barbie, para luego subir al escenario y ofrecer uno de los shows más llamativos de la gala.

En el escenario, Gosling se juntó a Mark Ronson y Andrew Wyatt, compositores y productores de la pieza, mientras que otros Ken de la película como Simu Liu y Kingsley Ben-Adir, se unieron al espectáculo como bailarines.

Ryan Gosling se dio el lujo de cantar junto al legendario guitarrista Slash durante su espectáculo en los premios Óscar. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

Pero no solo ellos brillaron. La actuación estuvo llena de sorpresas: Ryan aprovechó para bajar de la tarima y cantar junto a otros actores el tema e incluso le dio el micrófono a Emma Stone, quien más adelante en la gala se llevaría el Óscar a mejor actriz por su trabajo en Poor Things.

Siguiendo con los momentos épicos de este musical, uno de los más emocionantes fue cuando el guitarrista Slash se unió a la actuación. El músico, reconocido por su trabajo con Guns N’ Roses, grabó las guitarras de la versión original de I’m Just Ken, así que no dudó en ir a los Óscar a replicarla en directo.

Además, el hijo del legendario músico Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, también se unió al espectáculo como bajista, mientras que en la batería se encontraba el célebre Josh Freese, quien hoy ocupa la batería de los Foo Fighters tras el fallecimiento de Taylor Hawkins.

'Oppenheimer' conquista los premios Óscar con siete estatuillas

Aunque What Was I Made For, también de la película Barbie y compuesta por Billie Eilish y Finneas O’Connell, ganó la estatuilla a la mejor canción, la interpretación de Gosling ha generado un gran interés durante la temporada de premios, incluso ganando el Critics Choice Award a la mejor canción.

Las redes sociales e Internet están llenos de comentarios y críticas positivas sobre la actuación de Ryan Gosling en los Óscar, contrarrestando las dudas previas sobre si el actor podría ofrecer una presentación de calidad.

La coreografía del musical que dio Ryan Gosling en los premios Óscar, fue catalogada como una de las mejores de la ceremonia. (PATRICK T. FALLON/AFP)