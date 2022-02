Premios Razzie: Ben Affleck y Jared Leto nominados a lo peor del cine en el 2021

Los Razzie, como se conocen popularmente a los Golden Raspberry, están de vuelta y para la edición 2022 vino con algunas curiosidades. Los premios que, contrario a los Óscar galardonan a lo peor del cine, ya anunciaron a sus nominados a lo peor de la pantalla grande (o películas de streaming) y en la lista figuran nombres de grandes de la industria.

Con nueve postulaciones Diana el Musical, de Netflix, es la producción que lidera el odiado certamen fílmico. La cinta figura en la categoría de peor película, peor dirección, peor actriz, peor actor, solo por mencionar cuatro de sus candidaturas.

Los filmes Space Jam: Nuevas leyendas y Karen acumulan cinco nominaciones cada una, mientras que La mujer en la ventana suma cuatro e Infinite cuenta con tres.

A nivel individual, Amy Adams, Jared Leto y Ben Affleck sobresalen este deshonroso listado. A la lista también se unen los nombres de los famosos Megan Fox y Mel Gibson.

Amy Adams ocupa un lugar en el apartado de peor actriz por su protagónico en La mujer en la ventana, asimismo, figura en la categoría de peor actriz de reparto por su participación en Querido Evan Hansen. Por su parte, Megan Fox también tiene una posición en la lista a peor actriz por su trabajo en Midnight in the Switchgrass.

Ben Affleck, Jared Leto y Mel Gibson están nominados en la categoría de peor actor de reparto. El primero por su trabajo en El último duelo, mientras que el segundo se ganó el lugar por su actuación de Paolo Gucci en House of Gucci. Por su parte, se consideró que la labor de Gibson en Instinto peligroso merece estar en la poco deseada lista.

Bruce Willis tiene su propia categoría en los premios que galardonan lo peor del cine: los Razzie. Foto: Archivo

Una particular categoría

La particularidad de la edición de este año es que crearon una categoría completa para el actor Bruce Willis y el nuevo apartado se llama “Peor interpretación de Bruce Willis en una película de 2021″.

El año anterior, Willis tuvo participación en las cintas Midnight in the Switchgrass, Fortress, American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Sin escapatoria y En tierras peligrosas.

Según AFP, “ninguna consiguió más de 20% de reseñas positivas en la página especializada Rotten Tomatoes. Tres de ellas (American Siege, Apex y Sin escapatoria) recibieron un rotundo cero de los críticos”.

Los premios Razzie se otorgaron por primera vez en 1981 en una sala de Los Ángeles. La iniciativa fue de veteranos de la industria y graduados de cine de la Universidad de California, Los Ángeles, quienes eligieron a la frambuesa como símbolo de burla, recuerda la agencia.

Este año, los nada felices nominados se enterarán si ganaron el o los “antipremios” el 26 de marzo.

Ben Affleck recibió una deshonrosa nominación a los premios Razzie 2022. Foto: Archivo (GETTY IMAGES)

La lista completa

Peor película

Diana: El musical, de Christopher Ashley

Infinite, de Antoine Fuqua

Karen, de Coke Daniels

Space Jam: Nuevas leyendas, de Malcolm D. Lee

La mujer en la ventana, de Joe Wright

Peor dirección

Christopher Ashley por Diana: El musical

Stephen Chbosky por Querido Evan Hansen

Coke Daniels por Karen

Renny Harlin por Ladrones de élite

Joe Wright por La mujer en la ventana

Peor actriz

Amy Adams por La mujer en la ventana

Jeanna de Waal por Diana: El musical

Megan Fox por Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning por Karen

Ruby Rose por Una noche de venganza

. El trabajo de Jared Leto en 'House of Gucci' le valió una nominación a lo peor del cine. Irónicamente, sus colegas han reconocido su gran interpretación. Foto: Captura de pantalla

Peor actor

Scott Eastwood por Instinto peligroso

Roe Hartrampf por Diana El musical

LeBron James por Space Jam: Nuevas leyendas

Ben Platt por Querido Evan Hansen

Mark Wahlberg por Infinite

Peor actriz de reparto

Amy Adams por Querido Evan Hansen

Sophie Cookson por Infinite

Erin Davie por Diana: El musical

Judy Kaye por Diana: El musical

Taryn Manning por Every Last One of Them

Peor actor de reparto

Ben Affleck por El último duelo

Nick Cannon por Ladrones de élite

Mel Gibson por Instinto peligroso

Gareth Keegan por Diana: El musical

Jared Leto por House of Gucci

Peor pareja en pantalla

Cualquier miembro del elenco y cualquier número musical mal escrito o coreografiado en Diana: El musical

LeBron James y cualquier personaje de animación de Warner en Space Jam: Nuevas leyendas

Jared Leto con su cara de látex, su ropa friki o su ridículo acento en House of Gucci

Ben Platt y cualquier otro personaje que finge que Platt cante 24 horas al día es normal en Querido Evan Hansen

Tom y Jerry (también conocidos como Rasca y Pica) en Tom y Jerry

. 'Diana: el musical' tiene nueve nominaciones a lo peor de la pantalla grande. La actriz Jeanna de Waal está nominada como peor actriz en los premios Razzie. Foto: Netflix

Peor remake o secuela

Karen (como remake involuntario de Cruella)

Space Jam: Nuevas leyendas

Tom y Jerry

Twist (como copia rapera de Oliver Twist)

La mujer en la ventana (como copia de La ventana indiscreta)

Peor Bruce Willis del Año

En American Siege

En Apex

En Cosmic Sin

En Deadlock

En Fortress

En Midnight in the Switchgrass

En Sin escapatoria

En En tierras peligrosas