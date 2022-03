Premios Óscar 2022: Todo lo que debe saber de la ceremonia de premiación

Luego de retrasar la ceremonia de premiación unas semanas por la pandemia, este domingo 27 de marzo se llevará a cabo la edición número 94 de los premios Óscar a lo mejor del sétimo arte.

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles a partir de las 6 p. m. (hora Costa Rica) y se podrá seguir en vivo a través del canal TNT Latinoamérica, que arrancará la trasmisión a las 4:30 p. m. con la esperada alfombra roja.

Para esta edición, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha elegido a Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer como anfitrionas de la gala. Esta será la primera vez en cuatro años que la ceremonia esté a cargo de varios presentadores, pues la última persona en conducir la premiación fue Jimmy Kimmel, en el 2018.

'El poder del perro' lidera las nominaciones a los premios de la Academia.

Además, a lo largo de la noche veremos a muchas estrellas de Hollywood en pantalla, pues la lista de presentadores para este 2022 incluye a personalidades de la industria como Bill Murray, Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoë Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Mila Kunis, Rami Malek, Lupita Nyong’o y Rosie Pérez.

También presentarán Jason Momoa, Chris Rock, Yuh-jung Youn, Jamie Lee Curtis, Elliot Page y recientemente se anunció a Rachel Zegler como otra de las presentadoras de la ceremonia. La actriz, protagonista de la cinta West Side Story, provocó una gran controversia en los últimos días, al revelar en sus redes sociales que a pesar de que el largometraje estaba nominado en siete categorías (incluida mejor película), ella no tenía una invitación a los Óscar.

Serena y Venus Williams, Shawn Mendes, Tyler Perry, H.E.R., Tiffany Haddish y DJ Khaled, son otros de los nombres confirmados por la Academia para presentar en la gala de este domingo.

En cuanto a los shows musicales, como ya es costumbre, actuarán en vivo los intérpretes de las canciones nominadas. De esta forma Beyoncé, interpretará Be Alive, de la película de Will Smith King Richard; Billie Eilish y su hermano Finneas estarán a cargo del tema No Time To Die de la cinta del mismo nombre; mientras que Reba McEntire cantará Somehow You Do de Four Good Days.

El talento latino también dirá presente, pues el colombiano Sebastián Yatra subirá al escenario para deleitar al público con la canción de la cinta animada Encanto, Dos Oruguitas.

'Dune' cuenta con un total de 10 nominaciones. Foto: WB

Lo que más llama la atención es que además de Yatra, los miembros del elenco de Encanto Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, se unirán a Becky G y Luis Fonsi sobre el escenario para interpretar No se habla de Bruno, la exitosísima canción de la cinta que Disney no envió a competir por un Óscar.

Para esta edición la película con más nominaciones es El poder del perro (Netflix), de Jane Campion, que llega a los Óscar con 12 nominaciones. Muy de cerca le sigue la producción de ciencia ficción de Denis Villeneuve, Dune (HBO Max), con 10 nominaciones.

Por su parte, los largometrajes Belfast y West Side Story (Disney Plus) están empatados con siete cada uno.

Esta será una gala diferente, pues en un esfuerzo por agilizarla, la Academia anunció que un total de ocho premios se entregarán antes de la transmisión en vivo. Se trata de las categorías Cortometraje documental, Montaje, Maquillaje y peluquería, Banda sonora original, Diseño de producción, Cortometraje animado, Cortometraje de acción en vivo y Sonido.

Además este año habrá un premio otorgado por los fans, a quienes se les pidió votar vía Twitter por su película favorita.

Repase los nominados

Mejor película

Belfast

CODA

No miren arriba

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

El poder del perro

West Side Story

Mejor director

Jane Campion (El poder del perro)

Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)

Kenneth Branagh (Belfast)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor actor

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Andrew Garfield, (Tick, Tick… ¡Boom!)

Will Smith, (King Richard)

Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Mejor actriz

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Olivia Colman (La hija perdida)

Kristen Stewart (Spencer)

Penelope Cruz (Madres paralelas)

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Kristen Stewart como la princesa Diana de Gales está nominada a Mejor actriz. (Shoebox Films)

Mejor película animada

Encanto

The Mitchells vs The Machines

Flee

Raya y el último dragón

Luca

Mejor película internacional

Drive My Car

Flee

La peor persona del mundo

La mano de Dios

Lunana: A Yak in the Classroom

Mejor película documental

Summer of Soul

Flee

Attica

Writing With Fire

Ascension

'West Side Story' es un remake firmado por Steven Spielberg y cuenta con siete nominaciones. Foto: Disney

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose (West Side Story)

Kirsten Dunst (El poder del perro)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Jessie Buckley (La hija perdida)

Judi Dench (Belfast)

Mejor actor de reparto

Ciaran Hinds, (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

Jesse Plemons (El poder del perro)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Mejor cortometraje

The Long Goodbye

The Dress

Ala Kachuu– Take and Run

On My Mind

Please Hold

Mejor cortometraje animado

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

El limpiaparabrisas

Mejor cortometraje documental

Audible

The Queen of Basketball

Lead Me Home

Tres canciones para Benazir

Cuando éramos matones

Mejor guión original

Licorice Pizza

Belfast

No mires hacia arriba

King Richard

La peor persona del mundo

Mejor guión adaptado

El poder del perro

La hija perdida

CODA

Drive My Car

Dune

Belfast está nominada a Mejor película. Foto: Universal

Mejor banda sonora

Dune

El poder del perro

Encanto

No mires hacia arriba

Madres paralelas

Mejor sonido

Dune

West Side Story

No Time to Die

The Power of the Dog

Belfast

Mejor canción original

No Time to Die (No Time to Die)

Dos Oruguitas (Encanto)

Just Look Up (No miren arriba)

Down to Joy (Belfast)

Somehow You Do (4 días)

Mejor diseño de vestuario

Dune

Cruella

Nightmare Alley

West Side Story

Cyrano

'No miren arriba' de Netflix está nominada en cuatro categorías. (Netflix)

Mejor diseño de producción

Dune

Nightmare Alley

El poder del perro

West Side Story

La tragedia de Macbeth

Mejor fotografía

Dune

Nightmare Alley

La tragedia de Macbeth

El poder del perro

West Side Story

Mejores efectos visuales

Dune

Free Guy

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings

Mejor maquillaje y peinado

Coming 2 America

Cruella

Dune

House of Gucci

The Eyes of Tammy Faye

Mejor montaje

King Richard

No miren arriba

Dune

El poder del perro

Tick, Tick..Boom!