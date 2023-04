Película ‘Guián’ lleva el nombre de Costa Rica a prestigioso festival suizo

Costa Rica continúa posicionándose en grandes circuitos de cine. Después del éxito internacional de Tengo sueños eléctricos (2022) de Valentina Maurel, un nuevo título nacional empieza a hacerse camino en el extranjero.

Se trata del primer largometraje de la directora chino-costarricense Nicole Chi llamado Guián, el cual se estrena mundialmente en el connotado Festival Visions du Réel 2023 en Suiza. La premier fue el jueves 27 de abril de 2023 en la ciudad de Nyon.

La cineasta Nicole Chi va tras las pistas de su abuela hasta el otro lado del mundo. Foto: Cortesía Noche Negra

La película, producida por Alejandra Vargas Carballo y Noche Negra Producciones, es una exploración de la familia, la cultura y la identidad a través del lente de la directora, quien busca conectar con las huellas que dejó su abuela china.

“Esta es una película sobre no olvidar o no permitir olvidar”, expresó Chi a través de un comunicado de prensa. Guián es parte de la sección Burning Lights Competition del festival.

Nicole Chi va, cámara en mano, en su propia aventura familiar y tras respuestas de toda una vida. Foto: Noche Negra Producciones

Guián es un documental de 75 minutos que sigue a Nicole en su viaje a China para encontrar la casa que su abuela, Guián, dejó atrás cuando emigró a Costa Rica.

Su viaje la lleva hasta Enping, el pueblo del sur de China, donde Guián creció antes de huir del ascenso del comunismo en China.

A pesar de no haber aprendido nunca chino y de que su abuela nunca aprendió español, Nicole se propone responder a las preguntas que nunca pudo hacerle a Guián. Por el camino, encuentra personas que conocieron a su abuela, lo cual le permite adentrarse en la comunidad y encontrar similitudes entre estos repentinos personajes y su difunta abuela.

“A través de la película, Chi pretende presentar un retrato más íntimo de la comunidad chino-costarricense e ir más allá de los estereotipos asociados a ella”, se lee en la sinopsis del filme.

Entre sus trabajos anteriores de la directora se encuentra Comadre (2022), un cortometraje por el que fue galardonada con el Director Guild of America’s Film Award for Directorial Achievement. También realizó Gaming: Oh, it’s a Girl (2021), un cortometraje documental. Ambos trabajos fueron proyectados en festivales como Cinélatino Rencontres Toulouse, Short Shorts Film Festival & Asia y el New York Latino Film Festival.