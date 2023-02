‘Navalny’, el documental que expone a Vladimir Putin, podría ganar un Óscar

En 2022, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión al país vecino de Ucrania en un ataque que el mundo condenó. La economía mundial se remeció y el resto de naciones tomaron una posición a favor o en contra de Rusia en un conflicto armado que causó, según estimaciones de las fuerzas armadas de Estados Unidos, 40.000 muertos hasta hoy.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la edición 2023 de sus famosos premios Óscar puso interés en el papel internacional del mandatario ruso con la nominación de Navalny, documental que destapa la verdadera naturaleza de Putin, a quien se le muestra como el atacante directo del opositor ruso, Alexéi Navalny. La producción con toques de humor es una de los favoritos para obtener la estatuilla dorada a mejor película documental.

Informe acusa a Rusia de retener a miles de niños ucranianos

Alexéi Navalny es un hombre de 41 años, esposo de Julia, padre de Daria, abogado de profesión y el único líder opositor ruso capaz de ganar fama internacional suficiente como para sentirse seguro de desenmascarar una operación de inteligencia rusa y así poner en aprietos a Putin.

Todo ello, haciendo uso de una laptop, un celular y con la ayuda del equipo de su propio medio de noticias (Bellingcat). Pero, a través del lente del director canadiense Daniel Roher, este personaje también es un contraste entre el tipo risueño y quisquilloso, amante de los videojuegos, con mayor conocimiento de redes sociales que su propia hija centennial, versus, el único ser humano que enfrentó al villano más temido del mundo y vivió para contarlo.

El thriller de Roher, un guion en asociación con CNN Films y HBO Max, se centra en la misión de envenenamiento del Gobierno de Rusia contra Navalny y los acontecimientos posteriores. Imágenes de archivo del 2020 muestran cuando un equipo de hombres vestidos de negro ingresó a las oficinas del joven político al fiel estilo de la mafia rusa, confiscó varios de sus documentos y roció su rostro con un químico.

“Pensé que terminaría siendo un monstruo hasta el final de mis días”, bromeó Navalny con el director del documental durante la entrevista principal. El hombre no se quedaría de brazos cruzados: el siguiente paso sería descubrir la verdad detrás del ataque. Así, la película continúa con la retención del político en una clínica, el viaje al país de refugio (Alemania) y la recapitulación de los hechos y sujetos en un mapa gigante al nivel de CSI: Miami.

La ganadora del premio Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y periodista de la sección Mundo de El Comercio por nueve años, Milagros Asto, consideró que aquel momento del ataque convirtió al líder opositor en “un símbolo de la resistencia contra el presidente de Rusia” frente a la prensa extranjera. Esto también se muestra en el documental, cuando medios de diferentes partes del mundo divulgan las investigaciones del equipo de Navalny.

“Este documental es más relevante ahora. En ese momento, Navalny fue arrestado, pero después fue a prisión y hoy las condenas contra él han aumentado. Por eso, las voces opositoras a Putin dentro de Rusia han encontrado en él una figura en la cual refugiarse. (…) Hoy Putin está bajo escrutinio a nivel internacional por su papel en la guerra en Ucrania. A raíz de este problema y desde antes de la invasión a ese país, las voces disidentes y el descontento del pueblo por los límites de libertad de expresión ya resonaban mucho en Rusia”, comentó Asto.

Alexéi Navalny es el único líder opositor ruso capaz de ganar fama internacional suficiente como para sentirse seguro de desenmascarar una operación de inteligencia rusa y así poner en aprietos a Vladimir Putin. (Captura de pantalla)

Rivales para el Óscar Copiado!

Estar nominado a los Premios Oscar es sinónimo de popularidad. Ganar es una coronación. Según las predicciones, para llegar a este punto, todo apunta a que quien más premios tenga más cerca de la meta estará. Por eso, Navalny puede ser un fuerte competidor, pero tiene otros titanes al lado.

Compiten cinco largos documentales. La poética historia All That Breathes (India) trata sobre dos hermanos que dirigen una clínica de aves silvestres en Nueva Delhi. Es interesante cómo el director Shaunak Sen muestra el salvajismo de las especies, quienes además sufren la tempestad del cambio climático.

Pero la competidora más fuerte es The Dark Horse: All the Beauty and the Bloodshed (Estados Unidos), donde la directora Laura Poitras cuenta la vida de activismo de la fotógrafa Nan Goldin, quien está en contra de una familia dueña de una compañía farmacéutica. Se alaba como un balance perfecto entre la creatividad y lo político, y además supera en más de 16 premios de cine a Navalny (Premio del Público a Mejor Documental USA en el Festival de Cine de Sundance).

Por otro lado, The One For Romantics: Fire of Love (Estados Unidos) de National Geographic apuesta por el premio dorado con su naturaleza de tomas de archivo de 1970 y 1980 para contar la historia de los vulcanólogos Katia y Maurice Kraff. No es una de las favoritas. Sin embargo, The Underdog (That Will Full-On Break Your Heart): A House Made of Splinters (Dinamarca), de Simon Lereng, puede ser una competidora de rango mediano para Navalny por ser la trágica historia de tres niños alojados en un orfanato de Ucrania, pero dentro de una zona arruinada por la guerra.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la edición 2023 de sus famosos premios Óscar puso interés en el papel internacional del mandatario ruso con la nominación de Navalny. (Captura de pantalla)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.