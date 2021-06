“Alberto me sacó de mi zona de confort y me empujó de muchos acantilados, literal y metafóricamente, y luego me pregunté si yo estaría donde estoy o si hubiera perseguido mis sueños si no lo hubiera conocido y esa es la clase de amistad que queremos hablar con Luca, los amigos que nos hacen cambiar y crecer”, destacó el director.