Otra película presente en el festival son Con los pies en la tierra (Down to Earth), sobre una familia que deja atrás una exitosa vida cosmopolita para embarcarse en un viaje de cinco años por los cinco continentes, en busca de una nueva perspectiva de la vida. Finalmente, ojalá pueda disfrutar de La historia del plástico (The Story of Plastic), que con imágenes impactantes, animaciones originales y material archivado deja en evidencia el desastroso impacto de la fabricación y el uso de plásticos en todo el mundo.