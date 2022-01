Harry Potter ayer y hoy: así han sido las carreras de las estrellas de la saga mágica

La magia volvió con el estreno del especial Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts que publicó la plataforma HBO Max el primer día de este 2022. El reencuentro reunió a los actores principales de los filmes de Harry Potter en importantes escenarios de la saga, tal como el Gran Comedor, la sala común de Gryffindor, la Madriguera de los Weasley o el banco Gringotts para revivir grandes aventuras y memorias.

Visiblemente emocionados por verse de nuevo, los actores Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley) compartieron recuerdos y secretos con varios de sus compañeros de elenco de las ocho películas. Los invitados hicieron un repaso por el desarrollo de la historia, cómo fueron creciendo como artistas (los más jóvenes) y cómo los intérpretes más consolidados de la franquicia los apoyaron en el camino.

'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' está disponible en la plataforma HBO MAX. (Instagram)

También participaron miembros de la producción y los directores Chris Columbus, David Yates, Alfonso Cuarón y Mike Newell, responsables de todos los filmes.

Tras ver a los alumnos y maestros de Hogwarts reencontrarse en el Colegio de Magia y Hechicería, hacemos un repaso de las vidas de los principales protagonistas de la popular saga, basada en los libros de J.K. Rowling.

Daniel Radcliffe: Cuando fue elegido en el papel de Harry Potter, el pequeño Daniel apenas tenía 12 años. Fue descubierto por la producción gracias a su papel en el filme de televisión David Copperfield. Daniel encarnó al niño mago en todos los filmes, desde La piedra filosofal (2001) hasta la segunda parte de Las reliquias de la muerte (2011).

Harry Potter Daniel Radcliffe como Harry Potter. (Archivo/IG/FB)

No cabe duda que la carrera de Radcliffe se ha visto influenciada por su papel de Potter y, tras la última entrega de las películas, se creía que no iba a lograr desmarcarse del personaje. Sin embargo, en su etapa adulta, el actor ha logrado otros papeles que han demostrado su calidad artística.

Quizá, el trabajo más recordado y polémico del intérprete fue en la obra Eqqus (2007), ya que su personaje se desenvolvía en un drama psicológico con fuertes escenas e incluso desnudos, algo que en su momento impactó a los seguidores de Harry Potter al ver a su protagonista de una manera muy diferente a como le conocieron en el cine. En teatro, Radcliffe también ha experimentado diferentes aristas, con otras obras como How to Succeed in Business Without Really Trying (Nueva York) y The Cripple of Inishmaan (Londres y Nueva York).

En el cine ha explorado también géneros como el drama, romance, fantasía, misterio y hasta el terror. December Boys, The F Word, Horns, Kill Your Darlings, The Woman in Black, Trainwreck, Jungle, Imperium, Now You See Me 2, Swiss Army Man y Victor Frankenstein han sido algunos de los títulos de la gran pantalla en los que ha participado.

La televisión tampoco le ha sido extraña, pues el artista ha participado como invitado en series como Los Simpsons, BoJack Horseman y Miracle Workers.

En el plano amoroso, desde el 2012 Radcliffe mantiene una relación con la también actriz Erin Darke. En otros aspectos, el actor también se ha decantado por apoyar causas sociales en favor de niños, de la comunidad LGBTQ y en soporte en contra del suicidio en jóvenes.

Emma Watson: Hay que destacar que de todos los participantes del especial, Emma Watson luce como si todavía tuviera los 20 años que tenía cuando terminó de grabar Las reliquias de la muerte: se ve espectacular.

Harry Potter Emma Watson como Hermione Granger. (Archivo/IG/FB)

Emma llegó al universo de Harry Potter con apenas nueve años, pero más allá de la saga ha destacado como una gran actriz y por su labor activista en defensa de la naturaleza y de la igualdad para las mujeres. Emma ha sido imagen y voz de varias organizaciones no gubernamentales, también fungió como vocera del movimiento HeforShe y como embajadora de Buena Voluntad de la ONU Mujeres.

En el plano artístico, tras su paso por Harry Potter, ha sido parte del elenco de importantes producciones cinematográficas. Tal vez las más sonadas son Little Women, donde interpretó a Meg March, y Beauty and the Beast, como Bella. Su hoja de vida suma otros filmes como The Circle, Regression, Colonia, The Bling Ring y The Perks of Being a Wallflower.

En televisión ha sido parte de programas como Ballet Shoes y The Vicar of Dibley.

Emma mantiene su vida personal lo más privada que puede, pero se sabe que es una apasionada del estudio. La actriz tiene una carrera en literatura inglesa, la cual desarrolló en Estados Unidos y que complementó en el Reino Unido. Sentimentalmente se le ha relacionado con varios actores, incluso se llegó a decir que tuvo algunas citas secretas con el príncipe Enrique. Sin embargo, actualmente tiene un noviazgo con el empresario Leo ERobinton, con quien sale desde el 2019.

Rupert Grint: Con 11 años fue elegido para ser Ron Weasley y, como bien lo han dicho productores y directores, definitivamente Rupert era Ron, pues no había mejor actor para interpretar al mejor amigo de Harry.

Harry Potter Rupert Grint como Ron Weasley (Archivo)

En el especial recordaron una anécdota que confirmó que Grint fue la mejor elección para el papel: el director Chris Columbus le pidió a los niños actores que escribieran un ensayo sobre su personaje. Rupert simplemente no lo escribió y dijo: “Ron no lo hubiera hecho”.

La carrera de Rupert se ha mantenido ligada al cine, pero la televisión lo ha conquistado más. A diferencia de sus compañeros de reparto su trabajo no ha sido tan visible; sin embargo no deja de ser importante.

Grint ha sido parte de las películas Driving Lessons, Cherrybomb y Wild Target, que grabó durante su tiempo en Harry Potter; así como Into the White, The Necessary Death of Charlie Countryman, Instruments of Darkness, Moonwalkers y en series de televisión como Servant, The ABC Murders, Snatch y Sick Note.

De los tres protagonistas de la saga, Rupert es el único que ya se convirtió en padre. En sus redes sociales compartió una fotografía suya con su hija Wednesday, fruto de su relación con la actriz británica Georgia Groome. La niña nació en mayo del 2020.

Tom Felton: De Draco Malfoy hay muy buenos recuerdos, todos relacionados con esa extraña maldad que tenía el chico en su corazón producto de una mala educación y de unos padres envueltos en las garras de Voldemort.

Harry Potter Tom Felton como Draco Malfoy. (Archivo/IG/FB)

Después de las películas mágicas, su trabajo en la gran pantalla ha sumado filmes como Rise of the Planet of the Apes, Ophelia y The Forgotten Battle.

Se sabe que tuvo un encuentro romántico con Emma Watson cuando ambos eran parte de Harry Potter. Incluso, Emma reveló en el especial que ellos estaban enamorados, pero que la relación no funcionó.

Tom también es músico y ha publicado varios discos cortos como YoOHoO (2021) y Hawaii (2011).

Bonnie Wright: Ginny, la menor de la familia Weasley, llegó a la pantalla para conquistar no solo a Harry, sino a muchos fans gracias a sus grandes poderes como bruja y su impactante personalidad, algo que fuera de los sets de grabación también representa a Bonnie Wright.

Harry Potter Bonnie Wright como Ginny Weasley. (Archivo/IG/FB)

La intérprete es una fuerte defensora del medio ambiente gracias a una alianza con la organización Greenpeace. También trabaja con otras instituciones para velar por el bienestar de la niñez.

En lo profesional, Bonnie desarrolló una carrera como modelo y en el ámbito actoral ha tenido algunas participaciones en producciones cinematográficas como After the Dark, Before I Sleep y Who Killed Nelson Nutmeg?.

Matthew Lewis: Otro de los grandes invitados a la reunión de Harry Potter fue el actor que interpretó al querido e inocente Neville Longbottom. Desde el 2018, el artista Matthew Lewis está casado con la empresaria Angela Jones.

Profesionalmente ha tenido poco trabajo como actor. Lewis ha sido parte de películas como Me Before You, Terminal y Baby Done.

Harry Potter Matthew Lewis como Neville Longbottom. (Archivo/IG/FB)

Evanna Lynch: Otro de los papeles que no tiene ninguna discusión es el que ganó Evanna Lynch para ser Luna Lovegood. Eso quedó bien reflejado en las películas en las que Luna fue parte fundamental de la trama, así que volverla a ver con sus compañeros de elenco también sumó a las emociones de los fans.

Evanna, al igual que sus compañeras Emma Watson y Bonnie Wright, ha hecho grandes esfuerzos sociales. Una de sus grandes luchas es en defensa de los derechos de los animales.

Curiosamente, Evanna tuvo una relación con el actor Robbie Jarvis, quien interpretó al joven James Potter en La Orden del Fénix.

En el 2015 protagonizó la cinta My Name Is Emily.

Harry Potter Evanna Lynch como Luna Lovegood. (Archivo/IG/FB)

Alfred Enoch: Dean Thomas fue novio de Ginny, pero también un Gryffindor que llamó la atención desde muy pequeño. El artista se sumó a la reunión y con él llegaron otros buenos recuerdos de las grabaciones.

Principalmente, Enoch ha desarrollado una carrera en teatro, con apariciones en obras inglesas como Romeo y Julieta, King Lear y The Picture of Dorian Gray.

Harry Potter Alfred Enoch como Dean Thomas. (Archivo/IG/FB)

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange, la malvada bruja servil de Voldemort, apareció por primera vez en Harry Potter y la Orden del Fénix, pero la carrera de la reconocida actriz británica, desde mucho antes de la saga mágica, ha sido toda una oda a la buena actuación.

Harry Potter Helena Bonham Carter como Bellatrix Lestrange (Archivo)

Bonham Carter es considerada una de las divas del director Tim Burton, con quien estuvo casada. Ha recibido grandes reconocimientos por su trabajo, como los premios BAFTA, Emmy y SAG. Después de Harry Potter se le ha visto en Alice in Wonderland (Reina Roja), The King’s Speech (como la reina Isabel), Ocean’s Eight, Cinderella y Les Misérables. Recientemente interpretó a la princesa Margarita en la serie The Crown y a Eudoria en Enola Holmes.

Ralph Fiennes: El consolidado actor, recordado por filmes como La lista de Schindler, llegó a Harry Potter para interpretar a Lord Voldemort en su primera aparición física completa en El cáliz de fuego. Para ese momento la carrera de Fiennes ya era titánica, con frecuentes nominaciones a los principales premios del gremio.

Tras Harry Potter ha sumado a su carrera títulos como Skyfall, The Grand Budapest Hotel, The King’s Man y No Time to Die.

Harry Potter Ralph Fiennes como Voldemort. (Archivo/IG/FB)

Gary Oldman: Los fans de Harry Potter tuvieron la oportunidad de disfrutar del gran talento de Oldman, pues el legendario actor encarnó a Sirius Black, el padrino de Harry, en tres filmes: El prisionero de Azkabán, La Orden del Fénix y Las reliquias de la muerte (segunda parte).

Ganador del Óscar, del BAFTA y del Globo de Oro a mejor actor, ha seguido cosechando éxitos tras su paso por las películas mágicas. Títulos como The Woman in the Window, A Place Among the Dead, Darkest Hour, Dawn of the Planet of the Apes, RoboCop y The Dark Knight Rises son parte de su trayectoria reciente.