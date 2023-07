¿Habrá secuela de Barbie? Greta Gerwig responde en entrevista

Desde su estreno el 20 de julio, la película Barbie disfrutó de un evidente éxito en los cines a nivel mundial, lo que llevó a los internautas a plantearse la posibilidad de una secuela en el futuro.

En una entrevista con The New York Times, la directora Greta Gerwig abordó la pregunta sobre una potencial segunda parte de la historia protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, que aborda temas como el feminismo y el patriarcado en la sociedad.

Sin embargo, los seguidores de la icónica muñeca deberán tener paciencia, ya que actualmente no hay planes concretos para una continuación. Gerwig afirmó: “En este momento es todo lo que tengo”, dejando claro que, si bien no está en sus manos una nueva entrega, tampoco la descarta por completo.

“No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero en este momento estoy completamente en cero”, agregó la cineasta.

La historia protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling aborda temas como el feminismo y el patriarcado en la sociedad. (JON KOPALOFF/Getty Images via AFP)

Greta, conocida por dirigir películas como Mujercitas y Lady Bird, así como por su trabajo como guionista en series como How I met your dad, explicó que generalmente no piensa en secuelas al finalizar sus historias: “Me siento así al terminar cada película, como si nunca tuviera otra idea y hubiera logrado todo lo que siempre he querido hacer”.

El impacto sorprendente del éxito de Barbie en taquilla también fue mencionado por Gerwig. La película consolidó su posición como una de las directoras más exitosas de Hollywood, con una recaudación de más de $155 millones.

“Ha sido increíble ver a la gente vestida de rosa mientras caminas. Nunca en mis sueños más salvajes imaginé algo como esto”, expresó emocionada.

En cuanto al mensaje feminista de la película, la cineasta aseguró que recibió comentarios positivos y generó conversaciones sociales, Gerwig también reflexionó sobre sus expectativas: “Mi esperanza para la película es que sea una invitación para que todos participen en la fiesta y dejen de lado las cosas que no nos sirven necesariamente como mujeres u hombres. Espero que, al involucrarse con la película, pueda brindarles algo del alivio que ha proporcionado a otras personas”, concluyó la directora.

Por el momento, no está contemplada una secuela de 'Barbie'. (Warner Bros.)

