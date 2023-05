‘Guardianes de la galaxia 3′: la conmovedora historia de Rocket desata la furia de la pandilla

Cuando James Gunn se sentó a planear un cierre épico para su trilogía de Guardianes de la Galaxia, definitivamente pensó en mucha acción, en sus imperdibles toques de comedia y también en una fuerte dosis de ternura. Él quería que sus personajes salieran por la puerta grande.

Pero antes de decir adiós, Peter Quill, Drax, Nébula, Mantis, Groot, Rocket y compañía tienen que enfrentar a un nuevo enemigo, uno que amenaza con disolver a los guardianes como los conocemos hasta ahora, con Gamorra reapareciendo en el filme en su nueva versión.

La tercera cinta de Guardianes de la Galaxia llega los cines este 2023, 6 años después del estreno de la segunda película (en el 2017) y 9 de la primera (en el 2014). Significa no solo el cierre de una historia, sino el adiós de varias de las figuras de la franquicia, quienes ya concluyeron su ciclo y están listos para dar paso a lo que parece una nueva generación.

Nebula, Star-Lord y Drax deberán enfrentarse a un nuevo enemigo en 'Guardianes de la Galaxia 3'. (Jessica Miglio/Jessica Miglio)

En ese sentido Gunn, quien fue despedido por Disney en el 2018 y recontratado en el 2019 ante la insistencia del reparto del filme, quería que la despedida fuera inolvidable, pues era consciente de que esta era la última vez que trataría con los personajes.

“Yo no voy a volver a escribir sobre los personajes, al menos no en un futuro cercano... y eso es una verdadera tristeza”, reconoció durante la conferencia de prensa de la película, que vuelve a ser protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker y Karen Gillan; con la incorporación de Will Poulter.

La historia de Rocket Copiado!

Los ojos de Rocket, cuando aún es un mapache bebé, son una clara respuesta a las intenciones de Gunn de impregnarle ternura a esta cinta.

Este toque conmovedor hace que la cinta sea un subibaja de emociones. De repente los protagonistas están destruyendo todo a su paso y segundos después está el mapache recordando su historia, que se complementa con un toque de comedia, que ya es característico de la pandilla galáctica.

“Tiene el tono que esperas de James. Es salvaje, es extraordinario, empuja los límites, es divertido, se enfoca en la singularidad, el corazón, la compasión y la imaginación, la música, el humor, los colores vibrantes, las bellas imágenes y lo envuelve de una manera que realmente solo James podría. Es realmente una historia fantástica del cerebro de un genio loco llamado James Gunn”, dijo Pratt.

De hecho, el actor afirma que esa loca mezcla de emociones en una película, es lo que el elenco más agradece del cineasta, pues nunca sabe cómo los va a sorprender.

Pero, ¿por qué con tantos personajes Gunn decidió que fuera Rocket el elegido para contar la última historia de su trilogía?

'Guardianes de la Galaxia 3' contará la historia de los inicios de Rocket. (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

En la conferencia de prensa del estreno del filme, el director confesó que tiene una inclinación especial por este aguerrido mapache.

“Voy a extrañar a los personajes. Lo más triste para mí, es que realmente los amo a todos... aunque sí, creo que hay algunos a los que les tengo un cariño particular, especialmente a Rocket”, afirmó.

De hecho, aunque Pratt insiste en que “siempre va a ser la historia de Peter Quill”, en esta ocasión la cinta apuesta por explorar más el personaje de Rocket.

“Se trata de que Rocket aprenda a aceptarse a sí mismo por lo que es. Se ve a sí mismo como una especie de abominación, el resultado de algunos experimentos con animales increíblemente crueles que lo dejaron en este cuerpo que odia. Descubrimos su verdadero origen a lo largo de esta película, entonces en realidad es la historia de aceptar el hecho de que está bien confrontar a su creador”, asegura.

Esto llevará a los guardianes a enfrentarse a The High Evolutionary, el nuevo villano de la trilogía, interpretado por Chukwudi Iwuji.

¿Un nuevo miembro?

El final de la trilogía parece presentar a un nuevo personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que posiblemente tome mayor relevancia en las producciones venideras.

Si bien es muy pronto para hablar de ello, Adam Warlock finalmente deja entrever un poco de sus superhabilidades en Guardianes de la Galaxia 3. El joven tiene poderes derivados de su estructura genética artificial, puede levantar hasta cuatro toneladas, desafiar la gravedad para volar, alcanzar la velocidad del sonido y proyectar energía cósmica por sus manos.

Aunque el personaje no tiene demasiadas escenas en la cinta, es parte fundamental de la trama de principio a fin, tanto que dará un giro a la historia. Este es un personaje que desde la década de 1970 aparece en los cómics de Marvel y se considera uno de los personajes más poderosos.

Will Poulter es quien se mete en la piel de Warlock para la nueva cinta de Gunn.

Antes de despedir la trilogía de James Gunn, los galácticos unirán fuerzas una vez más.

“Es realmente increíble verlo en este trabajo. Will es genial, trabaja duro y tiene mucho talento. Es fantástico en el papel y tiene un gran futuro. El mundo lo está empezando a ver ahora y no puedo esperar a ver lo que sigue trayendo para el MCU y para los Guardianes de la Galaxia”, adelantó Chris Pratt, sobre el futuro de Warlock.

Durante la conferencia de prensa del estreno de la cinta, Will Poulter confesó que en un inicio fue abrumador entender todo lo que pasaba: unirse a los superhéroes, al MCU e interpretar a un personaje nuevo en la saga.

“Cuando encuentras un paralelismo entre tu personaje y tu propia experiencia, es realmente bueno; es algo a lo que uno se puede aferrar. En mi caso, yo era el chico nuevo en el elenco llegando al set, que era muy parecido a lo que pasaba con Adam Warlock llegando al mundo, tratando de encontrar su camino y elaborar sus propias reglas”, explicó el actor, de 30 años.

Desde este jueves 4 de mayo, Guardianes de la Galaxia 3 se encuentra en la cartelera de los principales cines del país.