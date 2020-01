Destacable que siempre que Olivia Colman ha sido nominada al Globo de Oro ha ganado. Este año lo hizo como mejor actriz protagónica en The Crown; antes había ganado con The Night Manager. También es curioso que la anterior intérprete de la Reina Isabel en la serie The Crown había sido Claire Foy y también ganó este mismo galardón. Habrá que ver si la próxima intérprete de la monarca para su fase como adulta mayor repite con la hazaña.