“¿Sabes? No fue una decisión fácil. Pero también sentimos que no teníamos una alternativa mejor. Y es interesante porque rodamos la película en 2018 y, obviamente, no podríamos haber anticipado 2020, pero ahora el filme se siente más relevante que nunca. Así que cuando pusieron sobre la mesa la opción de estrenar la película tanto en los cines como en HBO Max en Estados Unidos, eso se sintió en verdad un poco especial porque la cinta ha estado lista ya desde hace un año. Ha estado esperando por un año para ser vista. Y la idea de tener a las familias viéndola el día de Navidad me llena el corazón”, dijo la actriz, quien cree que en su caso específico fue la decisión correcta, ya que considera que es el tiempo para que las familias vean la película, replica El Universal de México.