‘Evil Dead Rise’: pequeños demonios y motosierras le esperan en el cine

El apetito por pasar un “mal buen rato” en la sala es algo que sucederá siempre. El cine de terror es uno de los platillos que debe estar servido en la cartelera y, para esta semana, Evil Dead: Rise quiere colarse en la retina de sus espectadores.

El filme de horror, estrenado el jueves 20 de abril, reúne al equipo de producción que ha estado detrás de esta franquicia, que comenzó en 1981 y ya cuenta con cinco entregas.

Rostros espeluznantes y escenas de pesadillas no escasean a lo largo del filme. Foto: New Line Cinema

Los productores ejecutivos Sam Raimi, Rob Tapert y Bruce Campbell eligieron al cineasta Lee Cronin para dotar de terror esta nueva entrega, al ponerlo a cargo del guión y la dirección.

El cineasta, reconocido por el bien recibido drama The Hole in the Ground (2019), asume el desafío con entusiasmo y le cuenta a Viva su experiencia con el rodaje.

Desde 1981, el clásico The Evil Dead ha generado un culto tremendo a lo largo del mundo, el cual ha ido atravesando generaciones.

Después de cuatro entregas, Sam Raimi (creador de la primera cinta) le propuso a New Line Cinema que se hiciera una nueva película. La última en ese entonces había sido en el 2013 y sería conveniente revitalizar la franquicia tras más de un lustro.

Las motosierras, que han sido tan emblemáticas en la saga, también estarán presentes en esta película. Foto: New Line Cinema

Trasladando la acción a la ciudad (los filmes anteriores ocurrían en exteriores, como bosques), Evil Dead: Rise cuenta la historia de dos hermanas que llevan mucho tiempo separadas y van reencontrarse, pero su reunión se ve interrumpida por el surgimiento de demonios que poseen carne humana y se apoderarán de sus seres queridos.

El director Cronin cuenta que, aunque en su carrera no ha hecho terror, el género no le parece lejano ya que tuvo contacto con la franquicia de Evil Dead desde que era pequeño.

“Mi introducción a ese mundo fue cuando mi padre me mostró The Evil Dead y Evil Dead II en VHS. Yo tenía nueve años en ese momento. Hubo una tormenta y se fue la luz, entonces fue una experiencia muy particular ver esas películas. Dejaron una huella imborrable en mí. Más tarde, revisité las películas en mi adolescencia y así se quedaron grabadas en mi cerebro”, recuerda.

El cineasta irlandés Lee Cronin lleva una década activo como guionista y director. Foto: WikiCommons

Unos años más tarde, cuando había comenzado a desarrollar su carrera cinematográfica, Cronin recuerda, de manera bastante profética, que soñaba con hacer una película para la franquicia. “Recuerdo que pensé: ‘algo que realmente me encantaría intentar hacer es hacer una película de Evil Dead o participar en ese universo’”, dice.

Por eso, cuando salió la oportunidad de asumir el rodaje, tenía un deseo muy grande: jugar con la idea de lo perverso en lo familiar, especialmente en los más pequeños de su casa y la posibilidad de que fueran tomados por fuerzas malignas.

“Cuando pensé en la historia sobre esta familia, sabía que los niños tenían que tener un rol importante. Y al ser una película de Evil Dead, eso significaba que, pase lo que pase, algunos de esos niños tenían que ser poseídos y eso tendría consecuencias aún mayores”, cuenta.

“Tenía muchas ganas de ver qué pasaría con los niños poseídos. Quiero decir, le arrancas la extremidad a un niño y la arrojas para ver cómo reacciona la audiencia. Son apuestas que hay que hacer; cualquier cosa podría pasar en un filme como este”, finaliza.

Puede disfrutar (y aterrorizarse) con Evil Dead: Rise en su circuito de cine preferido. El largometraje ya está en salas y es apto para mayores de 16 años.