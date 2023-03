‘En Algún Sitio’: Director llora de felicidad con testimonios de profesores de religión y adultos mayores sobre la película

No en vano Frayser Navarrete estaba nervioso ante el estreno de En Algún Sitio, la que considera su película más personal.

Este filme costarricense aborda una historia de amor gay lo cual, en palabras de Frayser, fue “un desafío” al saber que comentarios homofóbicos y discriminatorios podrían aparecer ante la notoriedad de la película.

La cinta relata la historia de Christian y Antonio, dos mejores amigos que se conocen desde la infancia. Sin embargo, a los 18 años, estos amigos se ven envueltos en una traición que hará que tomen caminos muy diferentes.

Para bien, Navarrete no ha hecho más que recibir comentarios que lo han motivado y que lo han hecho sentir el aporte que deseaba hacer para la cinematografía costarricense: representar la diversidad. Sobre sus impresiones tras la primera semana del filme, el joven director conversó con Viva.

Frayser Navarrete es una cineasta de 26 años, oriundo de Cartago. Asegura que 'En algún sitio' es su cinta más personal. (Rafael Pacheco Granados)

—¿Cómo ha sido la recepción de la película?

—Las personas han recibido muy bien la película. Necesitamos más apoyo en salas definitivamente, eso sí, para poder estar un poco más de tiempo en cartelera ya que competimos con películas muy grandes. Pero ha sido muy gratificante ver como entran las personas a la sala de cine y cómo salen... Ha sido una experiencia única en toda mi carrera.

—¿Qué le han dicho quienes la han visto? ¿Guarda alguna historia especial?

—Hasta el momento solo hemos recibido comentarios hermosos, llenos de agradecimiento. Las personas han salido del cine gratamente felices y emocionados.

”Recuerdo una historia muy particular de un señor llamado Víctor Hugo, quien salió llorando del cine y se veía evidentemente afectado. Me contaba de su lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBT desde 1987 y me agradeció por contar su historia. Se veía afectado porque él había perdido a su prometido y, al ver una película como En Algún Sitio, era imposible no sentirse proyectado e identificado con la historia. No pude contener las lágrimas al escucharlo, me emocionó muchísimo.

'En algún sitio' presenta la historia de amor entre Cristian y Antonio. Foto: Jupiter Silva

—Creo que la película sí se está convirtiendo en ese referente que usted quería, en cuanto a la representación LGBT. ¿Cómo se siente al respecto?

—Me siento feliz y realizado. Claro que estamos marcando un referente en el cine costarricense. La película no es solo para la comunidad LGBTIQ; es para Costa Rica. Me han escrito muchas personas, incluso un profesor de educación religiosa, indicando lo mucho que le gustó la película.

“En Algún Sitio vino a educar y a crear conciencia de lo que vivimos los miembros de la comunidad LGBT, contado una hermosa y humanizada historia de amor.

—¿Dónde se sigue proyectando la película?

—Para esta segunda semana de estreno, estaremos en Cinépolis de Paseo Metrópoli, Paseo de las Flores, y Plaza Lincoln. Aprovecho para invitar a las personas que no dejen pasar la oportunidad de ir al cine y emocionarse. Puedo garantizar que van a disfrutar este película. Vayan con sus amigos y, principalmente, con su familia y parejas. No se van a arrepentir.

—¿Qué ha sido lo más valioso de este proceso de proyección?

—Todo ha sido un aprendizaje. Me siento muy feliz con la recepción que hemos tenido en Costa Rica, principalmente en una película con la que sabíamos que el país aún no estaba listo para ver.

“Fue difícil, pero creo que cada reacción y comentario de las cientos de personas que han visto la película, nos ha demostrado que hicimos un excelente trabajo y que lo continuaremos haciendo, ya que pronto llevaremos nuestra película a otros países en Latinoamérica, y por supuesto, otros continentes”