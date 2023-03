¿Dónde ver ‘Everything Everywhere All at Once’? Película ganadora del Óscar 2023

En los Óscar 2023, 'Everything Everywhere All at Once' se llevó 7 de los 11 premios por los que competía. (A24)

La prestigiosa Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer a las ganadoras del Premios Óscar 2023. Como era de esperarse, la gran estrella de la noche fue Everything Everywhere All at Once, protagonizada por la actriz Michelle Yeoh.

Durante los últimos meses, la cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert —conocidos popularmente como los Daniels— logró distintos reconocimientos en renombrados eventos como los Globos de Oro.

En los Óscar 2023, Everything Everywhere All at Once se llevó 7 de los 11 premios por los que competía. La película protagonizada por Michelle Yeoh se estrenó en marzo del 2022 en los cines de Estados Unidos; mientras que, en Latinoamérica, tuvo su paso por las salas en junio.

Frente a la gran expectativa que generó la película favorita de los Óscar 2023, la plataforma de streaming Amazon Prime Video anunció la presencia del filme dentro de su catálogo desde el 24 de febrero. Para acceder es necesario contar con una suscripción activa. Claro video y Google Play Movies & TV también tienen el filme en sus opciones.

¿De qué trata Everything Everywhere All at Once? Copiado!

Everything Everywhere All at Once sigue la historia de Evelyn Quan Wang (Michelle Yeoh) quien, tras casarse con Waymond Wang (Ke Huy Quan) y emigrar a Estados Unidos, decide abrir una lavandería. En medio de una auditoría por parte del Servicio de ingresos internos (IRS, por sus siglas en inglés) y un posible divorcio, la mujer descubre que tiene poderes y emprende una aventura en la que intenta salvar al mundo explorando multiversos.

Sin embargo, la situación se ve complicada cuando se queda atrapada en un multiverso que no conoce y no puede volver a casa junto a su hija Joy (Stephanie Hsu). “Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo”, así se describe Everything Everywhere All at Once en su sinopsis oficial.

Vea el tráiler de ‘Everything Everywhere All at Once’ Copiado!

Reparto de Everything Everywhere All at Once: Copiado!

- Michelle Yeoh como Evelyn Wang

- Ke Huy Quan como Waymond Wang

- Stephanie Hsu como Joy Wang

- James Hong como Gong Gong

- Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdra

- Tallie Medel como Becky

- Jenny Slate como Big Nose

- Harry Shum Jr. como Chad

'Everything Everywhere All at Once' sigue la historia de una mujer que descubre que tiene poderes. (A24)

