Desde un viaje a Italia a un terreno en Australia y una lipoescultura, los lujosos regalos que reciben los nominados a los premios Oscar

Aunque no todos los nominados a los Oscar 2023 puedan llevarse la estatuilla, hay 25 candidatos en las categorías principales (las de actor y actriz protagonista y de reparto, además de los candidatos en el rubro de mejor dirección) que no se irán con las manos vacías.

Ana de Armas, Austin Butler o Steven Spielberg puede que salgan de la 95ª edición de la gala, que se celebra el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, con una estatuilla dorada en sus manos, pero también lo harán con otros premios.

La empresa de marketing y publicidad Distinctive Asset regala a los nominados un paquete de regalos llamado Todos ganan, que está valorado en más de $126.000 . En él se incluyen desde productos de cosmética y alimentación y tratamientos de belleza hasta escapadas de lujo.

Una tradición que la empresa, establecida en Los Ángeles, mantiene desde 2002. A pesar de la enorme cantidad de dinero en la que está valorada la bolsa de regalo, este año es mucho más austera que en otras ediciones, ya que en 2022 valía $140.000 y llegó a alcanzar los $225.000 en 2020.

Además de la ansiada estatuilla, los ganadores reciben una bolsa con lujosos regalos. (MARK RALSTON/AFP)

Los elementos más ostentosos que contiene esta bolsa para los nominados al Oscar, además de para el presentador de la gala, que este año será Jimmy Kimmel, incluyen una escapada a Italia y a Canadá, la propiedad de un terreno en Australia y una lipoescultura por valor de más de $12.000.

“Si bien nuestros obsequios pueden ser famosos por ser divertidos, fabulosos, útiles y únicos, también tienen un propósito mayor. La mayoría de las marcas que incluimos provienen de una gama diversa e inclusiva de pequeñas empresas que se benefician significativamente de la exposición global que les brinda estar asociados con la noche más importante de Hollywood. Esto es marketing de celebridades con una misión”, explicó en un comunicado Lash Fary, fundador de Distinctive Asset.

Uno de los premios que llama más la atención es la adquisición de un metro cuadrado de tierra en la región australiana de Western Downs, en Queensland. Lo que busca la empresa Pieces of Australia, la encargada de ceder el terreno para la bolsa de regalos, es que se realice una replantación de 20 árboles por cada actor y director nominado, con el fin de favorecer la conservación de la flora y fauna australiana. Sin embargo, y según recoge el diario británico The Guardian, ya hay numerosas voces críticas desde el movimiento ecologista del país que cuestionan la misión ambiental de la organización, ya que el terreno que se ofrece está en el corazón de un campo de gas de vetas de carbón.

Además de este terreno de tierra en Australia, la bolsa contiene una valija y una almohada de viaje para realizar dos escapadas de lujo en las mejores condiciones: una a Italia y otra a Canadá. En el país mediterráneo se ha escogido una estancia de tres noches para los nominados y otras siete personas en Faro di Punta Imperatore, un faro remodelado y exclusivo ubicado en la isla de Isquia, frente a la costa de Nápoles. El viaje está valorado en $9.000.

“Obviamente [los nominados] pueden darse el lujo de ir a donde quieran”, explica Fary a la revista Forbes. “No se trata del hecho de que esto sea gratis. Se trata de que hemos encontrado un lugar único que tiene privacidad incorporada para una celebridad. Es un faro en la ladera de una colina en una isla frente a la costa de Italia, es muy privado”, añade el empresario.

Además de esta escapada, se suma otra más a Canadá, valorada en $40.000. Para este viaje se ha elegido una finca en una zona rural de Ottawa, un alojamiento que cuenta con una sala de cine, una piscina al aire libre e incluso una pista deportiva en la que poder practicar tiro con arco. Al igual que en Italia, es una estancia de tres noches a la que los nominados y sus acompañantes podrán desplazarse en los deportivos Roadster Shelby AC Cobra 427, de 1965, y McLaren Artura 2023.

El otro regalo que ha levantado más comentarios es uno de los tratamientos de belleza que se ofrece en el paquete: el doctor Thomas Su ofrece una lipoescultura que tonifica los brazos, y que está valorada en $12.000. Queda la duda de qué nominados, entre los que también están la actriz Jamie Lee Curtis o el actor Brendan Fraser, lo usarán.

A Amy Adams se la vio lucir la camiseta con la frase “Strong Is The New Skinny” cuando estuvo nominada a un Oscar en 2013 —era uno de los obsequios de ese año―, y Viola Davis y Mark Ruffalo compartieron fotos en sus redes sociales de las escapadas con las que habían sido premiados en sus distintas ediciones. Por su parte, otros intérpretes como Denzel Washington rechazaron la bolsa o la donaron a una causa benéfica, como es el caso de J. K. Simmons.

