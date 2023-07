Desde Jessica Chastain, Margot Robbie hasta Mark Ruffalo apoyan gran huelga en Hollywood

Ante las crecientes manifestaciones de actores, actrices y escritores de la industria de Hollywood, numerosos artistas han expresado su apoyo a la huelga convocada por el Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), que paraliza la industria del cine y la televisión.

Desde la noche del miércoles 13 de julio, esta protesta ha provocado la suspensión de rodajes de películas e incluso promociones, debido a que más de 160.000 artistas, que forman parte del sindicato, dejaron de trabajar. Entre las razones de protesta se encuentran mejorar las condiciones salariales y protegerse del uso de inteligencia artificial.

La primera famosa en alzar la voz fue Fran Drescher, presidenta del sindicato y también ex-estrella de la serie The Nanny (La niñera). Durante la rueda de prensa para anunciar la huelga, Drescher mencionó que el sindicato había negociado de buena fe y estaba dispuesto a llegar un acuerdo, pero las respuestas de los estudios habían sido “insultantes y una falta de respeto a nuestras enormes contribuciones a esta industria”.

Jessica Chastain, reconocida por sus actuaciones en películas como Interstelar, It y The Eyes of Tammy Faye, compartió el mensaje de Drescher en sus redes sociales y agregó que la comunidad “no tiene miedo” de luchar y tampoco retrocederá.

The AMPTP refused to make a fair deal on television, theatrical and streaming work. We are not afraid of a fight and we will not back down. My union, SAG/AFTRA is now on strike. #SAGAFTRAstrong

#SAGAFTRAstrike pic.twitter.com/3yx7Q4oMUM — Jessica Chastain (@jes_chastain) July 14, 2023

Luego está Margot Robbie, quien aprovechó para externar su apoyo a la manifestación durante la promoción de la esperada película Barbie.

La actriz, también reconocida en cintas como Escuadrón Suicida y El Lobo de Wall Street, le comentó al medio Sky News que “absolutamente” se unirá a las protestas como integrante del sindicato.

Mark Ruffalo, aclamado actor y muy popular por su papel como el superhéroe Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, también ha utilizado sus redes sociales para compartir noticias en apoyo de la huelga. Incluso, compartió un evento de recaudación de fondos para apoyar al equipo de atención médica de las manifestaciones.

As the ongoing writer’s strike continues, there are many repercussions that we might not think of—such as access to healthcare. Please join the @tusctogether Solidarity Night this Saturday in LA, where the proceeds benefit crew healthcare. Tickets & info: https://t.co/EA3Pa5QM0v pic.twitter.com/G7LLZu5DFP — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 12, 2023

Otra voz viral ha sido la de Jamie Lee Curtis, quien ha publicado una serie de comentarios en su cuenta de Instagram en defensa de la manifestación.

En una de ellas hace referencia a las máscaras de la comedia y la tragedia, que se utilizan para representar al teatro, y escribe: “Parece que es tiempo para bajar las máscaras y subir los carteles”.

A inicios de este año, Curtis recibió el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Everything Everywhere All at Once en los SAG Awards. La famosa no podrá promocionar su próxima película Mansión Embrujada, de Disney, durante el tiempo que dure la huelga, a pesar de que su estreno está programado para el 26 de julio.

Otra actriz icónica de la industria que se pronunció fue Cynthia Nixon, reconocida por su papel de Miranda en Sex and the City y su secuela And Just Like That. Nixon escribió en su perfil de Twitter que se sentía orgullosa de marchar al lado de los actores y escritores que exigen una parte justa de las ganancias de los estudios de televisión.

The @sagaftra strike has at last arrived. I am proud to be standing tall with the @WGAWest and @WGAEast as actors and writers together demand a fair share of the record-breaking profits the studios have been reaping from our labor for far too long.

We will win this! ✊🏻🔥🔥🔥✊🏻 — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) July 13, 2023

Otros artistas que han expresado su apoyo en redes sociales incluyen a Yvette Nicole Brown, quien es conocida por su reciente rol en la película Community y series como Drake & Josh. Además, Brown les aconsejó a los protestantes a colocar cinta adhesiva en la madera de los carteles para evitar lesiones.