‘Deadpool y Wolverine’: Hugh Jackman revela que se involucró en el filme sin aprobación de su agente

El lanzamiento de la película Deadpool y Wolverine ha levantado gran emoción entre los fanáticos de Marvel. Pero este sentimiento no es exclusivo de los espectadores, pues hasta el propio protagonista Hugh Jackman, reveló el entusiasmo que despertó en él este proyecto.

Jackman y su compañero en el filme, Ryan Reynolds, conversaron recientemente con la compañía estadounidense Fandango. Durante esta entrevista, el actor de origen australiano reveló que la idea de juntar a estos dos personajes le surgió espontáneamente mientras conducía y la emoción le pudo a tal punto que se comprometió sin consultarlo con su agente.

“Literalmente no podía esperar para llegar. Tan pronto como llegué, llamé a Ryan. Y simplemente le dije, ‘Hagámoslo’. No había llamado a mi agente, a nadie. Tuve que llamar a mi agente y decirle, ‘Ah, por cierto, acabo de comprometerme con una película’.… A veces en la vida, las cosas se presentan con mucha claridad, y cuando eso pasa, he aprendido que debes lanzarte, debes hacerlo”, relató.

Por otra parte, comentó que esta decisión llegó cuando ya había pasado el luto por “enterrar” a Wolverine, personaje que encarnó por años y que falleció en la película Logan (2017).

“Te juro, cuando dije que había terminado, realmente pensé que había terminado. Pero en el fondo de mi mente, desde que vi Deadpool 1, pensé: ‘Esos dos personajes juntos’. Lo sabía, sabía que los fans lo querían desde que me puse las garras, la gente hablaba de estos dos”, declaró el intérprete.

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, fue otro de los involucrados en esta impulsiva decisión. En entrevista con Empire, a principios de mayo, admitió que estuvo reticente ante la idea del retorno de Wolverine.

“Dije, ‘déjame darte un consejo, Hugh. No regreses. Tuviste el mejor final de la historia con Logan. Eso no es algo que debamos deshacer’”, narró Feige.

De acuerdo con la distribuidora de películas ROLA, el estreno de Deadpool y Wolverine en Costa Rica está previsto para el 25 de julio.