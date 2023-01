Critics Choice Awards: Película en la que actúa el tico Harry Shum fue la más premiada

El actor costarricense Harry Shum Jr. asistió este domingo 15 de enero a la ceremonia de los Critics Choice Awards, donde la cinta en la que participaba, Todo en todas partes al mismo tiempo, resultó la más galardonada de la noche.

La ceremonia en la que la Asociación de Críticos Estadounidenses y Canadienses premió lo mejor del cine y la televisión del 2022, se llevó a cabo en el Fairmont Century Plaza, en Los Ángeles, sitio que estuvo repleto de estrellas.

De acuerdo con Film Affinity, Todo en todas partes al mismo tiempo, narra la historia de Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos “quien se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo”.

Harry Shum Jr. (primero de izquierda a derecha) asistió a la gala junto a sus ompañeros Stephanie Hsu, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan. (MICHAEL TRAN/AFP)

En este largometraje, que obtuvo un total de cinco estatuillas, incluida mejor película, Shum interpreta a Chad.

Además, Glass Onion: A Knives Out Mystery (de Netflix) y Black Panther: Wakanda Forever (que se estrenará a inicios de febrero en Disney Plus) empataron con dos premios cada una.

En el caso de las series, Better Call Saul obtuvo tres reconocimientos, incluida la categoría mejor serie dramática; mientras que la mejor serie de comedia fue Abbott Elementary, que se quedó con dos galardones.

Repase la lista de premios, así como la plataforma de streaming en la que puede encontrar las producciones.

Televisión

Mejor serie dramática: Better Call Saul (Netflix)

Mejor actor en una serie dramática: Bob Odenkirk, por Better Call Saul (Netflix)

Mejor actriz en una serie dramática: Zendaya, por Euphoria (HBO Max)

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Giancarlo Esposito, por Better Call Saul (Netflix)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Jennifer Coolidge, por The White Lotus (HBO Max)

Mejor serie de comedia: Abbott Elementary (Star Plus)

Bob Odenkirk ganó el premio a Mejor actor de drama por 'Better Call Saul'. (MICHAEL TRAN/AFP)

Mejor actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White, por The Bear (Star Plus)

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, por Hacks (HBO Max)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Henry Winkler, por Barry (HBO Max)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Sheryl Lee Ralph, por Abbott Elementary (Star Plus)

Mejor miniserie: The Dropout (Star Plus)

Mejor película para televisión: Weird: The Al Yankovic Story

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Daniel Radcliffe, por Weird: The Al Yankovic Story

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión: Amanda Seyfried, por The Dropout (Star Plus)

Mejor actor de reparto miniserie o película para televisión: Paul Walter Hauser, por Black Bird (Apple TV)

Mejor actriz de reparto miniserie o película para televisión: Niecy Nash-Betts, por Dahmer, Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Mejor serie extranjera: Pachinko (Apple TV)

Mejor serie animada: Harley Quinn (HBO Max)

Mejor talk show: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

Mejor especial de comedia: Norm Macdonald: Nothing Special (Netflix)

Cine

Mejor película: Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor: Brendan Fraser, por The Whale

Mejor actriz: Cate Blanchett, por Tár

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Cate Blanchett ganó el premio a Mejor actriz por su papel en 'Tar'. (MICHAEL TRAN/AFP)

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever (Disney Plus)

Mejor actor/actriz joven: Gabriel LaBelle, por The Fabelmans

Mejor reparto: Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor guion original: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor guion adaptado: Sarah Polley, por Women Talking

Mejor fotografía: Claudio Miranda, por Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción: Florencia Martin and Anthony Carlino, por Babylon

Mejor edición: Paul Rogers, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor diseño de vestuario: Ruth E. Carter, por Black Panther: Wakanda Forever (Disney Plus)

Mejor peinado y maquillaje: Elvis (HBO Max)

Mejores efectos visuales: Avatar: The Way of Water (Disney Plus)

Mejor película de comedia: Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

Mejor película animada: Pinocho de Guillermo del Toro (Netflix)

Mejor película extranjera: RRR (Netflix)

Mejor canción: Naatu Naatu, por RRR (Netflix)

Mejor banda sonora: Hildur Guðnadóttir, por Tár