La cinta se inspira en el libro I Heard You Paint Houses: Frank “The Irishman” Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa, de Charles Brandt, escrito a partir de entrevistas con el propio Frank Sheeran, quien en el libro aceptó haber matado a más de 25 personas por orden del jefe mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci) y de Jimmy Hoffa (Al Pacino).