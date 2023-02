Colin Farrell apunta al Óscar con ‘The Banshees of Inisherin’, tragicomedia que estrena en cines ticos

Colin Farrell en uno de los paisajes irlandeses que se lucen en 'The Banshees of Inisherin'. Foto: ROLA

El director Martin McDonagh quiere seguir siendo un nombre relevante en la industria Hollywoodense. Después de una pausa tras su exitosa cinta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), su trabajo vuelve a estar en el radar.

Ahora lo consigue con The Banshees of Inisherin (2022), nueva producción que llega a salas costarricenses este 2 de febrero y que cuenta con grandes actuaciones de Colin Farrell y Brendan Gleeson. Se trata de una tragicomedia, una historia poderosa que desde ya cuenta con nueve nominaciones a los siempre codiciados premios Óscar.

Colin Farrell en una de las escenas de la tragicomedia 'The Banshees of Inisherin'. Foto: Searchlight Pictures

Relato inolvidable Copiado!

La película se desarrolla en Inisherin, una isla ficticia que, dentro del universo fílmico, se ubica frente a la costa oeste de Irlanda.

Allí conoceremos a Pádraic (Farrell) y Colm (Gleeson), dos hombres con personalidades disímiles que comparten una amistad de años, hasta que Colm decide abruptamente ponerle fin al vínculo.

“Comienza con el cierre de una puerta sin razón aparente y la ruptura de esa relación tiene graves consecuencias”, explica Gleeson en las notas de producción del filme.

Para Pádraic, la decisión de romper la amistad resulta imposible de comprender. Su personalidad alegre y sencilla contrasta con el carácter sombrío y complejo de Colm, un hombre que, a pesar de ser un tanto diferente, siempre fue un gran amigo.

El personaje de Brendan Gleeson tiene una rara conducta en el filme 'The Banshees of Inisherin'. Foto: ROLA

Confundido, Padraic se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta, pero sus repetidos esfuerzos solo fortalecen la determinación de su antiguo amigo de no volver a hablarse. Tras sus intentos por retomar la amistad, Colm toma una decisión impresionante, la cual conviene no revelar en esta reseña.

The Banshees of Inisherin marca el reencuentro de la dupla actoral de Farrell y Gleeson, quienes brillaron en la comedia negra Escondidos en Brujas (2008), donde también fueron dirigidos por McDonagh.

La realidad, es que McDonagh estaba en busca de una historia que pudiera reunir nuevamente a Farrell y Gleeson en pantalla. Desde Escondidos en Brujas, los artistas han mantenido una estrecha amistad fuera de cámara y esa familiaridad quedan en evidencia en cada escena compartida en el nuevo filme. “Los miras y crees absolutamente en su historia. Crees que pueden haber sido amigos durante muchos, muchos años, y eso lo hace aún más triste”, señala el productor Graham Broadbent en las notas de producción del filme.

El resultado dejó muy satisfecho a McDonagh, pues confiaba absolutamente en su química propia para trazar esta nueva historia. Según contó el cineasta, su meta fue crear personajes que el público no hubiera visto antes. “Ellos logran que la película sea divertida, pero que también haya una tristeza, una particular tristeza que yo quería capturar. Los cineastas no intentan por lo general mandar a los espectadores a sus casas tristes, pero eso forma parte de esto: una triste verdad acerca de esta historia y quizás acerca de la vida”.

Por sus excepcionales trabajos en la nueva cinta, tanto Farrell como Gleeson están nominados en los rubros de mejor actor para los próximos premios Óscar, cura gala será el 12 de marzo.

El experimentado Colin Farrell comparte escena con una estrella en ascenso, Barry Keoghan. Foto: ROLA

Previamente, en setiembre del 2022 y también por The Banshees of Inisherin, Farrell obtuvo el premio a mejor actor y McDonagh recibió la estatuilla a mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Recientemente, la cinta fue distinguida con tres Globo de Oro en las categorías de mejor película musical o comedia, mejor guion para McDonagh y mejor actor de película musical o comedia para Farrell. Actualmente, como si fuera poco, cuenta con diez nominaciones a los premios BAFTA 2023 y nueve nominaciones a los premios Óscar, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion original.

La crítica, por su parte, ha destacado el trabajo que se hizo en esta producción. Por ejemplo, Fernando Juan Lima, crítico del prestigioso portal Otros Cines, asistió al estreno del filme en el Festival de Venecia y quedó asombrado por la profundidad temática de la historia.

“La soledad de la vida en una isla, la amistad masculina, la finitud de nuestra existencia (y de los vínculos) y la posibilidad de perdurar a través de la creación artística son algunos de los temas que, sin fintas ni subrayado, McDonagh teje en una comedia que se hace fuerte en la solidez de su pareja central”, escribió Lima.

“La rudeza de los comportamientos genera unos cuantos momentos de violencia inolvidables, pero también de humor que funciona de manera aceitada. Y ello sin perder la mirada empática y cariñosa hacia el devenir de los protagonistas de esta película”, agregó.

Sin dudas, un título y una historia que tomará las sobremesas culturales de este año. No se la pierda en su circuito de cines preferidos, a partir de este 2 de febrero.