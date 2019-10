Pues me dio más miedo porque en Café de temporada entré a la sala de edición y sabía lo que había pasado. Cuando uno recibe material sin saber nada ni conocer a las personas que estuvieron involucradas (el caso de Meet me in the rio) es un sentimiento abrumador. Siento que no voy a saber cómo contarlo. Es abrumante ver diez horas de vídeo para condensarlas en 10 minutos, pero vas viendo cómo se conecta todo alrededor de una pantalla y el material empieza a hablarle a uno. Se va formando la historia y es muy satisfactorio.