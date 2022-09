Alex Costa dejó de lado la comedia y bajó de peso por el cine: ‘no me veía como un personaje serio’

Alex Costa dejó a un lado a su querido Juanka Galindo para dar vida a Marco, un investigador serio con bigote y anteojos en la nueva película costarricense Ámbar, de Esteban Ramírez.

Fueron solo unas semanas de grabación, sin embargo, en este tiempo el comediante puso a prueba su versatilidad más allá del humor y quedó muy complacido con el resultado final.

Costa reconoce que no esperaba recibir una propuesta para interpretar a un tipo serio y alejado de la comedia, por la que es popularmente conocido, pero tampoco era una oportunidad que podía dejar pasar. El actor recuerda que la directora de casting de la cinta, Amaya Izquierdo, fue quien lo recomendó para el papel, luego de ver su personaje en la película del 2015, El lugar más feliz del mundo.

Alex Costa interpreta a Marco, un investigador en la película costarricense 'Ámbar'. (Instagram 'Ámbar')

“En aquella película, mi personaje iniciaba como un hombre serio, pesado y un poco oscuro. Basada en este personaje, ella le dijo a Esteban Ramírez que yo podía interpretar a Marco en esta película. Y fue muy agradable y una sorpresa recibir una llamada de Esteban (Ramírez) para hacer una prueba de cámaras y una lectura de guión, porque a pesar de que soy seguidor de su trabajo, no esperaba que me llamaran para hacer un personaje serio en una película, fue una gran sorpresa”, afirma Costa.

Detalla que en un principio creyó que el personaje era suyo, mas no era sí. Tuvo que hacer varias pruebas, incluida una al lado del actor Freddy Víquez, protagonista de la historia. Al final recibió una llamada en la que le confirmaban que era parte del elenco.

A partir de allí tuvo que empezar una ardua labor de preparación para el personaje.

“Recibir la llamada me hizo muy feliz, porque no me veía haciendo un personaje así. A partir de ahí empecé a recibir instrucciones de Esteban Ramírez: de cómo quería que fuera el personaje, como lo íbamos formando. Tuve que bajar un poco de peso, tuve que hablar con investigadores para irme empapando un poquito del tema y el resultado es el que está en la pantalla”, cuenta.

Con ‘Ámbar’, Esteban Ramírez se lanza hacia el cine policíaco: ‘ha sido todo un reto’

Esteban Ramírez estrena 'Ambar', un thriller desarrollado en Costa Rica El experimentado director cuenta los pormenores de su nuevo filme, el cual denomina como "la bestia" más difícil que le ha tocado domar.

Y añade: “le puedo decir que la preparación fue un poco difícil, pero ya en el set lo sentí muy natural y muy a gusto”.

Costa afirma que estar abierto a los consejos y sugerencias de sus compañeros de elenco fue uno de los factores que más influyó en su personaje, pues los comentarios siempre fueron para que él hiciera un mejor trabajo. Además, asegura que desde el primer minuto se dejó dirigir por Ramírez.

Por otro lado, aunque el personaje de Marco es un investigador serio, Costa considera que tenía muchos matices que le permitían jugar con la personalidad del personaje y, que por ese detalle, al final no era “tan serio, ni tan arrogante”.

“Había un poquito de flexibilidad a la hora de hablar, había mucha confianza entre Marco y Helmut (el protagonista), por ejemplo, y era una relación de mucha hermandad y amistad, entonces no se veía tan serio y eso me gustó mucho”, dice.

Alex Costa afirma que nunca pensó formar parte de un proyecto de Esteban Ramírez. (Jose Cordero)

No obstante, lo que más le sorprendió al también jurado de Dancing with the Stars fue la reacción del público a su personaje en la película.

Costa confiesa que, en algún momento, llegó a pensar que cuando la gente lo viera en pantalla se iba a reír, sin embargo, eso no pasó.

“Creo que el público se sorprendió totalmente. De alguna manera yo sentía miedo de que en el momento en que yo apareciera por primera vez en la pantalla iba a escuchar risa, pero las veces que he visto la película en el cine (tres, en total), no ha pasado eso. De hecho, los críticos de cine y actores de profesión que han visto mi personaje y otras personas de otros países, que no conocen mi carrera como comediante, han dado buenas críticas. Entonces, creo que ha sido una sorpresa lo que la gente ha opinado y pienso que realmente han sido buenos conmigo”, asegura.

El comediante se siente tan agradecido con esta oportunidad, que ahora se ha comprometido a seguir mejorando como actor, pues afirma que quiere hacer más cine y demostrar su talento en otras películas.

Actualmente, la película costarricense Ámbar se encuentra en la cartelera de las diferentes salas de cine del país.

La película Copiado!

La historia de Ámbar es la siguiente: Helmut es un detective privado que se enfrenta a sus heridas y sus secretos al querer esclarecer las extrañas circunstancias que rodean el grave accidente de su hija Ámbar, con quien ha sido un padre ausente.

La película cuenta con Freddy Víquez en el rol protagonista. El resto del reparto se completa con Andy Gamboa, Jorge Marrale, Paula Sartor y por supuesto, Alex Costa.