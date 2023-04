Alec Baldwin: retiran cargos penales contra el actor

Este jueves 20 de abril los abogados del actor Alec Baldwin informaron que la Fiscalía de Nuevo México retiró los cargos penales por homicidio involuntario contra el actor, esto luego de que él disparará fatalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película Rust, en octubre del 2021.

“Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos a una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente”, informaron los abogados Luke Nikas y Alex Spiro, a la cadena de noticias NBC.

Alec Baldwin vivió uno de los episodios más duros de su vida en el 2021, luego de asesinar por accidente a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Foto: GDA

A finales de febrero, el actor, de 65 años, se había declarado no culpable de los cargos en su contra. Posteriormente fue puesto en libertad y prometió que no portaría armas ni bebería alcohol. Asimismo, recuerda CNN, Baldwin no puede hablar con ningún testigo del tiroteo.

El 25 de octubre del 2021 mientras se realizaba un ensayo en el set de la película Rust, Baldwin disparó accidentalmente a la fotógrafa Halyna Hutchins tras activar un arma de utilería que estaba cargada.

Durante el tiroteo también resultó herido Joel Souza, por lo que Baldwin enfrentaba dos cargos de homicidio involuntario, dice The Guardian. Baldwin siempre dijo que a él le indicaron que el arma no estaba cargada.

