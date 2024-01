¡No arriesgue su vida! Disfrute de la playa siguiendo estas recomendaciones

El verano es la época del año en la que la mayoría de ticos aprovecha para escaparse de la rutina y disfrutar de un baño en la playa, pero, el verano también es la época en la que más personas mueren ahogadas por causa de imprudencias.

Durante 2023, la Cruz Roja Costarricense registró 132 personas fallecidas debido a accidentes acuáticos.

Según las autoridades, los meses donde más se reportan los incidentes de este tipo son en diciembre y enero, ya que es cuando los vacacionistas llenan las playas del país.

Sin embargo, esto no significa que no se puedan visitar las playas, usted puede disfrutar del mar siguiendo una serie de recomendaciones.

En La Teja nos dimos a la tarea de preguntarle a Marvin Chen, guardavidas de Jacó Bay Jet Ski, cómo se puede gozar del mar sin morir en el intento.

Marvin Chen es un guardavidas que nos explica cómo disfrutar del mar sin morir en el intento. (Foto John Durán) (JOHN DURAN)

Lo primero que nos recordó fue que el licor y el mar no son compatibles, por lo que lo mejor es no tomar si va a meterse al agua o tome pero no se meta al mar, porque la posibilidad de sobrevivir es del 50%, así que no juegue con eso.

Algo muy importante de recordar es que cuando usted va a un hotel se define un horario para el uso de la piscina y para la playa, así que no se meta de noche y más sabiendo que no ve nada. Usted piensa que está en la orilla, pero sin darse cuenta la marea lo va arrastrando al fondo, momento en el que puede entrar en pánico y terminar ahogado.

“Es importante que cuando las personas o visitantes no son de la zona, hagan un análisis de las características de la playa a la que van, como es el tipo de oleaje y la corriente marina”, explicó Marvin.

Zonas de flote

Otra de las imprudencias que cometen muchos turistas es meterse a lo profundo del mar.

Si usted no sabe nadar o flotar, puede ser arrastrado por una corriente fácilmente.

“Hay zonas de flotes en las que una persona está segura en el mar, por ejemplo de la rodilla para arriba, es decir cuando el agua ya va llegando hacia la cintura es una zona de peligro”, explicó Marvin.

Es decir, si el agua le llega por debajo de la rodilla está en una zona de flote en la cual va a estar seguro disfrutando del agua sin ponerse en peligro.

Lo ideal es que el agua le llegue por debajo de la rodilla para estar seguro (Foto: Rafael Pacheco Granados) (Rafael Pacheco Granados)

¡Siéntese en la orilla!

Si usted es de los que piensa que por sentarse en la orilla va a estar seguro, está muy equivocado.

“Las personas bajan la guardia y sentarse en la orilla, no en todas las playas se puede hacer. En playa Jacó y en playa Hermosa el oleaje es muy fuerte y el quiebre de las olas o cuando rompen las olas pueden arrastrar a una persona fácilmente”, indicó Marvin.

Una playa en donde se puede sentar a la orilla es Herradura, ya que el oleaje es bajo, pero hay otras que engañan. Según Marvin, Puntarenas es una de esas, parece una playa muy segura por el oleaje, pero las corrientes marinas son muy fuertes y no hay que descuidarse, inclusive sin las olas no son potentes.

Marvin recomienda estudiar la altura de la ola y el quiebre o cuando rompe la ola, puede consultarle al guardavidas de la playa, conversar con los surfistas porque conocen muy bien el mar y su comportamiento.

Sentarse a la orilla no es tan seguro como cree. (Foto Rafael Pacheco Granados) (Rafael Pacheco Granados)

Los niños en el agua

Muchos papás suelen dejar a sus hijos solos, según ellos, “vigilándolos” desde la palmera donde toman el sol, pero según Marvin, esto no es velar por la seguridad de los pequeñines.

“Los niños no deben bañarse solos en el mar, lo más recomendable es que el papá o un adulto esté con el niño dentro del agua, si son varios niños no es recomendable que entré un solo adulto, ya que por ejemplo, piensan que al alzar a uno de los niños y llevar a otro de la mano están seguros. He visto a un padre que ingresa al mar hasta con tres niños y eso es muy peligroso porque no va a poder proteger a los tres en una situación de riesgo”.

Usted puede disfrutar del mar, pero Marvin tiene un pensamiento muy realista sobre cómo estar alerta en el agua.

“Mi filosofía como guardavidas es que donde hay agua, hay peligro, por eso no hay que descuidarse”.